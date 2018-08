Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (29.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Das US-Diagnostik-Unternehmen habe in den letzten Jahren seine Gensequenzierungstechnologien konsequent und erfolgreich weiterentwickelt. Dass Illumina auf eine ungebrochene Nachfrage treffe, hätten die jüngsten Zahlen zum zweiten Quartal 2018 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Vor wenigen Tagen habe Illumina nun auch grünes Licht für das Gen-Sequenzierungssystem MiSeq Dx von den chinesischen Behörden erhalten. Diese sei ein Meilenstein, denn der Diagnostik-Boom in China stehe noch am Anfang. Entsprechend groß sei das Umsatzpotenzial, was es im Reich der Mitte zu erschließen gebe.Zusätzliche Kursfantasie biete die Illumina-Ausgründung GRAIL. Prominente Geldgeber wie Jeff Bezos und Bill Gates würden dem Start-up fette Kapitalrunden ermöglichen. Die Illumina-Ausgründung habe sich zum Ziel gesetzt, mit einem Bluttest Krebs frühzeitig zu erkennen. Ein Mega-IPO stehe bereits zur Debatte. Von einem erfolgreichen Börsengang dürfte Illumina ebenfalls profitieren. Viel Fantasie, die bereits teilweise im Kurs der Illumina-Aktie enthalten sei. Daher sollten Neueinsteiger einen größeren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze Illumina-Aktie: