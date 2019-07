Börsenplätze Illumina-Aktie:



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Entwicklers von Genom-Sequenzierern Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Das Diagnostik-Unternehmen streiche die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr zusammen. Demnach rechne Illumina fortan mit einem Erlösplus von nur sechs Prozent, zuvor habe das Unternehmen einen Zuwachs von 13 bis 14 Prozent prognostiziert. Nachbörslich würden Anleger Reißaus nehmen und die Illumina-Aktie satte 15 Prozent auf Talfahrt schicken.Laut vorläufigen Erhebungen habe Illumina einen Umsatz von 835 Mio. Dollar erreicht (830 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum). Analysten hätten im Schnitt mit rund 50 Mio. Dollar mehr gerechnet. Illumina begründe das schlechte Abschneiden mit dem Direktvertrieb.Große Hoffnungen würden auch auf die NovaSeq-Reihe ruhen. Doch auch hier wehe Illumina der Wind ins Gesicht: Im Vergleich zum Vorjahr würden die Amerikaner mit einem stagnierenden Geschäft oder einem leichten Anstieg rechnen.Spekulativ ausgerichtete Anleger sollten sich die Illumina-Aktie unbedingt auf die Watchlist packen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nach einer charttechnischen Beruhigung würden sich Chancen auf einen langfristig angelegten Einstieg bieten. Auch nach der letzten deftigen Umsatzwarnung habe sich der US-Titel wieder erholen können. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link