Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

206,00 Euro +8,42% (09.01.2018, 12:27)



Nasdaq-Aktienkurs Illumina -Aktie:

USD 227,06 (08.01.2018)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (09.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Illumina-Aktie (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Wie schon im vergangenen Jahr sorge das Unternehmen auf der J.P. Morgan Healthcare Conference für Furore: Neben einem Großauftrag aus China vom Partner KingMed habe es die Möglichkeit genutzt, ein neues Gensequenzierungssystem iSeq 100. Ferner sichere eine Partnerschaft mit Thermo Fisher Scientific den Verkauf der Ion-AmpliSeq-Technologie über eine neue Plattform.Durch die Zusammenarbeit mit KingMed habe sich Illumina einen idealen Zugang zum chinesischen Markt verschafft. Die gemeldete Order von diversen Illumina-Produkten mit einem Gegenwert von 10,6 Mio. US-Dollar sollte erst der Startschuss gewesen sein. Schließlich möchte China die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verbessern und auch ausländischen Firmen schlankere Zulassungsprozesse und Genehmigungsverfahren ermöglichen. Der Megatrend der Personalisierten Medizin werde langfristig auch in Asien Fuß fassen. Illumina gelte hier als erste Adresse.Das Geschäft mit Thermo Fisher habe es ebenfalls in sich: Der Austausch der Technologien und Know-how in der "Next-Generation-Community" mache absolut Sinn, weil die beiden Partner unterschiedliche Plattformen verfügen, um Kunden und Wissenschaftlern den Zugang zu den verschiedenen Sequenzierungssystemen zu ermöglichen.Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Illumina-Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2018)Börsenplätze Illumina-Aktie: