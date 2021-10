Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,175 EUR -0,39% (21.07.2021, 11:40)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,15 EUR -0,93% (21.07.2021, 12:06)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (27.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) unter die Lupe.Trotz eines rückläufigen Ergebnisses im Zuge der Energiemarktturbulenzen und staatlichen Gewinnabschöpfungsmaßnahmen habe Iberdrola die Markterwartungen zum Teil deutlich übertreffen können.2021 sei pandemiebedingt von Anfang an kein einfaches Jahr gewesen und besonders das dritte Quartal habe es in sich gehabt, da die Gaspreise förmlich explodiert seien und damit auch die Strommärkte nach oben gezogen hätten. In Spanien habe die Regierung zusätzlich eine Zufallsgewinnsteuer für Stromerzeugung aus Wasser- und Atomkraft eingeführt, die Iberdrola alleine in Q3 EUR 114 Mio. gekostet habe. Exklusive dieser sowie anderer Währungs- und Einmaleffekte hätten die Q3-Zahlen allerdings eine insgesamt positive Dynamik von +7% im Jahresvergleich beim bereinigten Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) gezeigt.Das Netzgeschäft habe sich dank laufender Investitionen weiterhin stark gezeigt und auch die Erzeugung aus erneuerbaren Energien sei dank neuer Windkraftanlagen nachhaltig angewachsen. Einziger Wermutstropfen sei das konventionelle Erzeugungs- und Vertriebsgeschäft geblieben, dessen Rentabilität unter den Gas- und Strompreisspitzen gelitten habe. Iberdrola habe den Jahresausblick, die Interimsdividende und auch die forcierten Ausbaupläne für erneuerbare Energien bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity