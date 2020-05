Die Datenverarbeitung als größter Teilsektor (68%) bestehe aus Zahlungsunternehmen - beispielsweise Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) oder MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) - aber auch aus Reisetechnologieunternehmen. Treiber des Zahlungsverkehrs seien Verbraucher- und Unternehmensausgaben, der säkulare Trend vom Bargeld zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, E-Commerce und grenzüberschreitende Zahlungen. In vergangenen Zyklen habe die Datenverarbeitung in Baisse-Märkten in der Regel eine Outperformance erzielt, erfolgreiche Börsengänge im neuen Jahrtausend hätten nach anfänglichen Startschwierigkeiten auch im mittleren und letzten Drittel der Hausse eine gute Wertentwicklung unterstützt.



"Die persönlichen Konsumausgaben der Verbraucher erweisen sich als relativ widerstandsfähig, daher wächst das Zahlungsverkehrsvolumen während wirtschaftlicher Expansionen und hält sich in Rezessionen und Bärenmärkten recht gut", erläutere Reidel. Der Experte erwarte, dass der steigende Verbrauch von Online-Produkten, insbesondere der Schwellenländer mit einer aufstrebenden Mittelschicht, neben verbraucherorientierten Technologien auch Zahlungsdienstleister unterstützen werde.



IT-Consulting (25%) bestehe aus Unternehmen, die spezifisches Fachwissen und/oder Outsourcing-Dienstleistungen anbieten würden. Treiber im IT-Consulting seien Unternehmensausgaben für Outsourcing, digitale Projekte wie Cloud-Implementierungen, Analysen oder mobile Anwendungen.



"IT-Consulting-Firmen schneiden spätzyklisch und im frühen Bärenmarkt unterdurchschnittlich ab, verbessern ihre Performance aber mit fortschreitender Baisse. Die oft langfristigen Verträge von IT-Consulting-Firmen tragen zu stabilen Einnahmen bei, da ihre Kunden versuchen, in Rezessionen Kosten zu senken und Outsourcing-Dienstleistungen zu nutzen", so Reidel. Mit aktuellem Bezug gehe er davon aus, dass die Ausgaben für globale IT-Dienstleistungen und Unternehmenssoftware stärker wachsen würden als das globale Bruttoinlandsprodukt - was in erster Linie auf die Trends im Cloud Computing zurückzuführen sei.



Internet-Dienste als kleinste Subbranche (7%) bestehe aus Unternehmen, die an der Domain-Registrierung beteiligt seien, sowie aus Cloud-Service-Plattformen. "E-Commerce und Unternehmensausgaben gelten als größte Treiber für dieses Segment. Internet-Dienste tendieren dazu, im mittleren und späten Zyklus gut zu performen, während sie in einem Bärenmarkt schwächeln. Service-Plattformen und Cloud-Infrastrukturunternehmen werden allesamt zu spätzyklischen Unternehmensausgaben und Wirtschaftswachstum genutzt", sage Reidel.



Neben der Rentabilität und niedriger Finanzierungskosten sollten auch überholte Technik und eine niedrige Inflation künftig höhere Ausgaben für produktivitätssteigernde und verbraucherorientierte Technologie unterstützen. "Beim Technologiesektor ist es uns nicht nur wichtig zu wissen, dass es funktioniert - sondern auch zu verstehen, wie es funktioniert. Ein Blick hinter die Kulissen und auf die bisherige Entwicklung ist dabei oft sehr aufschlussreich", schließe Reidel. (26.05.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem wochenlangen Lock-Down durch die Covid-19-Krise ist die Wiedereröffnung der Geschäfte im Gange und eine Normalisierung der Konjunktur in Sicht, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Für Investoren erscheine der Technologiesektor vor diesem Hintergrund besonders attraktiv, da er einige der nach Marktkapitalisierung größten und qualitativ hochwertigen Unternehmen der Welt umfasse, die stabile Bilanzen aufweisen und von geographisch unterschiedlichen Einkommensströmen profitieren würden. Vor allem die Informationstechnologie gewinne an Bedeutung: "Wir erwarten, dass der Informationstechnologiesektor vom steigenden Verbrauch von Online-Produkten und globalen IT-Ausgaben profitieren wird, die durch die wachsende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit mobilem Cloud Computing und dem Internet der Dinge angetrieben werden", sage Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments.Ein genauer Blick auf die darunterliegenden Branchen verrate mehr: "Jede Sub-Branche der MSCI World IT-Services verhält sich anders und bedarf gründlicher Analysen, um die Portfolios richtig zu positionieren", betone Reidel. So sei in der Vergangenheit beispielsweise zu beobachten gewesen, dass sich die MSCI World-IT-Services-Branche eher wie ein defensiver Teil des Technologiesektors verhalten habe, da er in Baissephasen besser und in Haussephasen oft schlechter abgeschnitten habe als der MSCI World Technology Sektor.