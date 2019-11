Börsenplätze IT Competence Group-Aktie:



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (12.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Obwohl es nach den Halbjahreszahlen noch den Anschein gehabt habe, als wäre die bisherige Prognose der IT Competence Group SE (Umsatz über 26 Mio. Euro und EBITDA über 1,5 Mio. Euro) nicht nur gut erreichbar, sondern sogar ausgesprochen konservativ, habe das Unternehmen diese mit der Vorlage der Neunmonatszahlen nun doch revidieren müssen. Zurückzuführen sei dies auf zwei Entwicklungen, die sich im Spätsommer ergeben hätten. Zum einen habe ein Automobilkunde den für September geplanten Start eines Projekts verschoben, was zu einer unerwarteten Auslastungslücke geführt habe, und zum anderen habe sich bei der größten Tochtergesellschaft ITCG AG die Notwendigkeit einer personellen Restrukturierung ergeben, woraus im kleineren Umfang Umsatzausfälle, vor allem aber einmalige Restrukturierungskosten resultiert hätten. Durch die Summe dieser Effekte gehe das Management davon aus, dass der Umsatz, der sich nach 9 Monaten um 8,7 Prozent auf 18,8 Mio. Euro erhöht habe, im Gesamtjahr zwischen 24 und 25 Mio. Euro liegen werde. Für das EBITDA, das nach drei Quartalen auf Vorjahresniveau gelegen habe, werde nun ein Rückgang auf 1,2 bis 1,3 Mio. Euro erwartet.Da die IT Competence Group ansonsten über eine zufriedenstellende Entwicklung berichte und dies mit einem um 16 Prozent auf 17 Mio. Euro erhöhten Auftragsbestand untermauere, sehe Jakubowski den grundlegend positiven Trend nur vorübergehend unterbrochen, aber nicht beendet. Dies umso mehr, als der Vorstand die erwähnte Restrukturierung nutzen wolle, um das Gewicht von margenschwachen Aktivitäten (vor allem Lizenzhandel) weiter zugunsten der Managed Services, die von der aktuellen Schwäche nicht betroffen seien, zu reduzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link