Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

5,68 EUR +14,75% (09.03.2021, 13:05)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,81 GBP +11,12% (09.03.2021, 12:52)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (09.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Wasserstoff als künftiger Energieträger sei in aller Munde. Das Thema locke seit Langem dank gigantischer Wachstumsaussichten die Anleger an, dementsprechend hätten die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen in der Branche kräftig zugelegt. Zuletzt sei es an der Börse aber zu deutlichen Rückschlägen gekommen.Der Wasserstoff-Spezialist ITM Power, der 2004 an die Börse gegangen sei, veranschauliche die Begeisterung rund um Wasserstoff. Zu Beginn des Jahres 2019 sei die Aktie um die 0,20 Euro herum gedümpelt. Doch mit dem steigenden Interesse an Wasserstoff-Aktien sei der Wert von ITM um fast 4.000 Prozent auf acht Euro in der Spitze gestiegen.Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass sie auf eine Technologie setzen würden, die noch in den Kinderschuhen stecke. Der überwiegende Teil des Wasserstoffs werde aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Kohle hergestellt. Das verursache nach Angaben der Internationalen Energieagentur Emissionen von etwa 830 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Deutschland habe 2019 im Vergleich dazu Gesamtemissionen in Höhe von knapp 810 Millionen Tonnen verbraucht.Sogenannter "grüner" Wasserstoff - hergestellt mit erneuerbaren Energien - sei die große Hoffnung der Branche. Doch aktuell mache dieser Anteil nur etwa ein Prozent der weltweiten Wasserstoffversorgung aus.ITM Power habe sich in der sauberen Energiebranche einen guten Namen gemacht und die Aufmerksamkeit von Öl- und Gaskonzerne auf sich gezogen. Diese würden zu den größten Befürwortern der Wasserstoffrevolution zählen, da eine stärkere Nutzung des Gases ihre langfristige Zukunft sichern könnte. ITM Power arbeite bereits an der Realisierung von großen Wasserstoff-Projekten. Zu den Partnern würden Schwergewichte wie Linde oder Shell zählen.Bei aller Euphorie sollten Anleger beachten, dass die Mehrkosten für den Einsatz von grünem Wasserstoff hoch seien. Bei den Investitionen in neue Anlagen würden die Staaten mit Milliardenbeiträgen helfen müssen. Denn trotz aller positiven Entwicklungen würden die Kosten- und Mengenprobleme vorhanden bleiben.Anleger, die bei ITM Power engagiert sind, beachten den Stopp bei 4,10 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)