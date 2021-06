Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (11.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.ITM Power habe am Donnerstag ein Trading-Update für das bis Ende April gelaufene Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Vor allem der stark gestiegene Auftragseingang rage beim britischen Wasserstoff-Spezialisten positiv heraus. An der Börse habe das Update allerdings keinen Anklang gefunden, die ITM Power-Aktie habe spürbar nachgegeben.Sowohl die Ausschreibungspipeline als auch der Auftragsbestand (umfasse Elektrolyseure mit 290 Megawatt, kurz MW) habe dem Vernehmen nach dreistellig zugelegt.Im zurückliegenden Geschäftsjahr habe das Unternehmen viele Meilensteine erreichen können. So habe ITM Power z.B. einen Elektrolyseur-Verkauf an Linde für ein Projekt in Leuna gemeldet. Zudem habe das Refhyne-Projekt erfolgreich realisiert werden können, die Einweihung solle am 2. Juli erfolgen.Derweil blicke ITM Power optimistisch in die Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende April) Elektrolyseure mit einer Leistung von 50 MW produzieren und als Umsatzerlöse verbuchen. Dem Vernehmen nach seien 33 MW bereits im Auftragsbestand inkludiert, die restlichen 17 MW befinden sich in "fortgeschrittenen Phasen der Verhandlung".ITM Power verspüre eine steigende Nachfrage, die Weichen dafür habe das Unternehmen mit der Fertigstellung der Gigafactory gestellt. Trotz der scharfen Korrektur sei die Aktie immer noch sportlich bewertet. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 2,65 Euro beachten. Auch Trader können auf ihre Kosten kommen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link