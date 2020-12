Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (22.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien würden auch zum Jahresende hin kein Halten mehr kennen. Kaum zu glauben, aber wahr: Ende Mai 2019 notiert habe das Papier des britischen Unternehmens noch um die 0,41 Euro notiert. Die Wasserstoff-Aktie habe sich daraufhin mehr als verzehnfachen können. Seitdem befinde sich der Wert auch auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Beim aktuellen Kurs von glatt 5 Euro entspreche dies einem Kursgewinn von 1.120 Prozent!Angesichts des Newsflows, den ITM Power in den zurückliegenden anderthalb Jahren generiert habe, verwundere es nicht, dass die Aktie eine derartige Kursentwicklung auf das Börsenparkett gezaubert habe. Der Einstieg von Linde, der Mega-Deal mit der italienischen Snam oder die massive Erhöhung der Kapazitäten in Großbritannien seien nur ein paar Puzzlestücke, die für eine verstärkte Aufmerksamkeit gesorgt hätten. Das spiegele sich eindeutig im Aktienkurs wider.Dass die Bewertung des Elektrolyse-Spezialisten mittlerweile mehr als ambitioniert scheine, sei klar. Investierte Anleger sollten sich bei Kursen um die 5 Euro nun von einem weiteren Teil der Position trennen. Die ITM Power-Aktie sei reif für eine Konsolidierung, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: