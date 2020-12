Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,985 EUR -1,73% (14.12.2020, 16:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,6248 GBP -3,60% (14.12.2020, 16:15)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (14.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Nach der starken Kursrally in den vergangenen Wochen sei die ITM Power-Aktie nun in den Korrekturmodus übergegangen. Auf dem Weg nach unten sei der Wert einer Unterstützung bedrohlich nahegekommen. Werde diese nicht verteidigt, könnte es zu einem herben Kursrücksetzer kommen.Gegenüber dem am 9. Dezember markierten 52-Wochen-Hoch bei 4,09 GBP habe die ITM Power-Aktie in der Spitze um rund 12% auf 3,605 GBP nachgegeben. Damit habe das Papier den Unterstützungsbereich bei 3,60 GBP (umgerechnet rund 4 Euro) bereits getestet. Werde dieser auf Schlusskursbasis durchbrochen, generiere die IMT Power-Aktie ein starkes Verkaufssignal. Im Anschluss könnte das Oktober-Hoch bei 3,13 GBP (3,53 Euro) getestet werden.Gelinge es nicht, die 3,60-GBP-Marke zu halten, dürfte der Kurs auf die Oktober-Hochs zusteuern. Langfristig sei die ITM Power-Aktie aber dank des hohen Auftragspotenzials weiter aussichtsreich. Investierte Anleger sollten an bleiben Bord, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: