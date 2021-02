Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien würden en vogue bleiben. Doch die Bewertungen der Pure-Player seien in vielen Fällen äußerst ambitioniert. Der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power beispielsweise komme inzwischen auf einen Börsenwert von rund 3,8 Milliarden Euro. Was sei für das laufende Kalenderjahr 2021 zu erwarten?"2020 war das Jahr, in dem Regierungen, die EU und kommerzielle Energieunternehmen die Notwendigkeit von grünem Wasserstoff erkannten, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen", so ITM-Power-CEO Graham Cooley vor Kurzem gegenüber dem "Aktionär". "2021 wird ein noch bedeutsameres Jahr sein, in dem viele große Projekte den finanziellen Abschluss erreichen und weitere groß angelegte Installationen regelmäßig angekündigt werden. Die Bedeutung der ITM Power Gigafactory wird sehr deutlich werden", ergänze der Manager.Die Analysten würden für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende April 2021) einen Umsatz von 6,1 Millionen Euro erwarten. Für das darauffolgende Geschäftsjahr werde mit einer Umsatzvervielfachung auf 30,8 Millionen gerechnet. Bei einer Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden Euro entspreche das einem vierstelligen Kurs-Umsatz-Verhältnis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ITM Power-Aktie: