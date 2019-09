Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (12.09.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION: Kursdelle komplett ausgebügelt - AktienanalyseDie Aktionäre von ISRA VISION (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) können aufatmen. Die jüngsten Zahlen zeigen: Die Sorgen um ein langsameres Wachstum scheinen unbegründet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Spezialmaschinenbauer habe sein Vorsteuerergebnis in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 bei einem Umsatzanstieg um acht Prozent auf knapp 111 Mio. Euro um 19 Prozent auf 24,5 Mio. Euro steigern können. Damit habe die entsprechende Marge bei 22 Prozent gelegen. Im Vorjahr seien es 20 Prozent gewesen. Entwarnung auch an der Auftragsfront: Denn trotz der weltweit zunehmenden konjunkturellen Unsicherheiten sitze der Konzern mit brutto rund 93 Mio. Euro nach neun Monaten auf einem etwas höheren Auftragspolster als noch vor einem Jahr.Besonders angetan hätten sich Börsianer allerdings vom Ausblick gezeigt: Denn ISRA VISION wolle im kommenden Geschäftsjahr 2019/20 wieder zweistellig wachsen - sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag. Damit hätten offenbar nur die wenigsten gerechnet, wie die Kursreaktion der vergangenen Tage zeige. Die ISRA VISION-Aktie sei auf Monatssicht um fast 23 Prozent die Höhe geschossen. Die Kursdelle aus dem August ist damit wieder komplett ausgebügelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2019)