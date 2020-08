Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

49,76 EUR +0,04% (24.08.2020, 10:56)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (24.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Die ISRA VISION-Aktie entwickle sich zu einem echten Dauerbrenner. Selbst in der Korrekturphase seit dem bisherigen Rekordhoch von September 2018 (61,30 EUR) hätten sich entweder die 38-Monats-Linie oder der Basishaussetrend der letzten Dekade (akt. bei 39,75/38,01 EUR) als tragfähige Unterstützungen erwiesen. Die grundsätzliche Aufwärtstendenz sei also absolut intakt, zumal auch der trendfolgende MACD sowie die Relative Stärke (Levy) "long" positioniert seien.Charttechnisch steche aktuell hervor, dass der Titel seit Februar immer wieder mit der Marke von 50 EUR zu kämpfen habe. Mit anderen Worten: Auf diesem Niveau habe sich ein wichtiger Widerstand etabliert, dessen Überwinden für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen würde. Gelinge dieser Befreiungsschlag, wäre der Weg zum bisherigen Rekordstand bei 61,30 EUR geebnet. Zusammen mit dem Aufwärtstrend (akt. bei 59,87 EUR), der verschiedene Hochs seit Anfang 2019 verbinde, entstehe hier ein markanter Kreuzwiderstand.Um die diskutierte Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft nicht mehr unter das Jahreshoch von 2019 (45,90 EUR) zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.08.2020)Börsenplätze ISRA VISION-Aktie:Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:49,60 EUR -0,20% (24.08.2020, 11:07)