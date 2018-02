Am Montag um 16:00 Uhr werde auf die Zahlen zum ISM PMI Non-Manufacturing zu schauen sein. Insbesondere die USA würden ja als Musterbeispiel für eine moderne Dienstleistungsgesellschaft gelten, so dass der Index durchaus von Relevanz sei. Die Analysten der Nord LB rechnen beim nationalen Einkaufsmanagerindex für die US-Dienstleistungsunternehmen im Berichtsmonat Januar mit einer nur leichten Abschwächung auf 55,5 Punkte. Damit würde aber natürlich auch weiterhin klar ein Wachstum der ökonomischen Aktivität bei den Service-Unternehmen in den USA angezeigt. Für diese Prognose würden unter anderem die zuletzt gemeldeten Zahlen zum ISM PMI Manufacturing sprechen. Die Stimmung in der US-Wirtschaft präsentiere sich also auch weiterhin positiv.



Am Freitagmorgen stünden die chinesischen Preisdaten zur Bekanntgabe an. Für die eher traditionellen Industrieunternehmen im Reich der Mitte könnte 2018 ein wegweisendes - und zugleich nicht immer einfaches - Jahr werden. Es sei davon auszugehen, dass die Entscheidungsträger in Peking den Kurs beim Abbau der Überkapazitäten bzw. beim Zurückdrängen der Kreditvergabe vorantreiben würden. In diesem Zusammenhang könne der Produzentenpreisentwicklung eine bedeutende Rolle zugeschrieben werden. Schließlich könnten die Betriebe - so lange sie Preissteigerungen erfolgreich an ihre Kunden weitergeben - von höheren Preisen profitieren und damit ihre Kapitaldienstfähigkeit verbessern. Einschneidende Maßnahmen der Zentralregierung mögen damit abgefedert werden, so die Analysten der Nord LB.



Sollte das Wachstum bei den Produzentenpreisen jedoch abrupt an Dynamik verlieren, könnte dies gerade in den kommenden Monat zur Unzeit kommen. Mit dem von den Analysten erwarteten PPI-Anstieg um 4,0% Y/Y wäre für den Januar davon sicherlich noch keine Rede. Ein ausgeprägter Rückgang der Dynamik würde an den chinesischen Finanzmärkten jedoch verschnupft aufgenommen werden. Die Entscheidungsträger der PBOC sollten nach Auffassung der Analysten ihre Geldpolitik dagegen eher an den Konsumentenpreisen ausrichten, deren Wachstum sie nur etwas niedriger bei 1,5% Y/Y erwarten würden. (05.02.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem gestrigen Super Bowl, den die Philadelphia Eagles gewonnen haben, richten sich die Blicke in den kommenden Tagen auf nur wenige neue Veröffentlichungen, so die Analysten der Nord LB.Zu erwähnen seien dabei im Grunde nur der ISM PMI Non-Manufacturing und die chinesischen Preisdaten. Zudem gelte es, den Worten einiger Notenbanker aus den USA zu lauschen. Angesichts der deutlichen Kursbewegungen an den vergangenen Tagen müsse auch beobachtet werden, ob sich diese Tendenzen fortsetzen würden, oder ob es zu Gegenbewegungen komme. So hätten die Aktienindices einiges an Boden verloren, vor allem aber an den Rentenmärkten seien die Kursverluste so hoch wie seit Jahren nicht gewesen. Dagegen scheine sich auf den Devisenmarkt eine gewisse Stabilität ergeben zu haben - zumindest der Euro in USD verharre seit einigen Tag en bei 1,24 bis 1,25 USD.