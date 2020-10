Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing ist im September nur ganz leicht auf nun 55,4 Punkte zurückgegangen, berichten die Analysten der Nord LB.



Damit werde weiterhin ein klares Zulegen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert. Dies sei eine erfreuliche Nachricht, die aber keine größere Überraschung darstelle. Positiv zu bewerten sei nach Auffassung der Analysten, dass bei der Arbeitsmarktkomponente mittlerweile die Marke von 50 Punkten in den Fokus gerückt sei. Damit werde nun auch nach mechanistischer Interpretation fast schon wieder ein Anziehen der Beschäftigung in der US-Industrie angezeigt. (Ausgabe vom 01.10.2020) (02.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.