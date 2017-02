Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Rally an den Aktienmärkten ging in den vergangenen Monaten Hand in Hand mit einer teilweise sogar markanten Besserung der Stimmung bei den US-Unternehmen, so die Analysten der Nord LB.



Diese Aufwärtsbewegung habe beispielsweise den ISM PMI Manufacturing von knapp unter 50 Punkten im August 2016 auf mehr als beachtliche 56,0 Zähler im Januar 2017 anziehen lassen. Optimismus sei damit in Nordamerika ganz klar Trumpf. Am aktuellen Rand könnte sich beim ISM PMI Manufacturing nun aber schon eine leichte Abschwächung zeigen. Die Zahlen würden am Mittwoch veröffentlicht. In der Tat würden die Analysten bei dieser Zeitreihe im Berichtsmonat Januar einen Wert von 55,0 Punkten erwarten. Ein entsprechender marginaler Rückgang wäre aber kein wirklich nachhaltig negatives Signal für die Wirtschaft der USA; die befragten Einkaufsmanager würden weiterhin ein (allerdings etwas langsameres) Anziehen der in der Industrie beobachtbaren Wirtschaftsaktivität diagnostizieren. Dies möge sogar positiv interpretiert werden, habe es zuletzt doch Anzeichen für eine fast schon gefährliche Euphorie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gegeben.



Aufgrund der sehr hohen Bedeutung des Service-Segments für die US-Wirtschaft gewinne zudem der ISM PMI Non-Manufacturing für die Finanzmärkte an Relevanz. Auch dieser Stimmungsindikator habe im Januar ein nachhaltiges Anziehen der Wirtschaftsaktivität signalisiert. Im Berichtsmonat Februar sollte sich nun kaum etwas ändern. Die Analysten der Nord LB erwarten am aktuellen Rand einen im Prinzip vernachlässigbaren Rückgang des Einkaufsmanagerindexes und rechnen bei diesem mit einem Wert von 56,0 Punkten. Die Daten würden am Freitag publiziert. (27.02.2017/ac/a/m)







