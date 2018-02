Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (12.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Analystin Alexandra Schadow von der LBBW:Alexandra Schadow, Analystin der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) von 18 auf 16 EUR.ING habe das Geschäftsjahr 2017 mit einem Nettoergebnis von 4,9 Mrd. EUR (operativ: +16,5% yoy) beendet. Der Gewinn je Aktie sei auf 1,26 EUR angestiegen. Haupttreiber seien dabei - neben einer soliden Steigerung des wichtigen Nettozinsergebnisses - die deutliche Verbesserung des Provisionsergebnisses gewesen. Das Nettozinsergebnis habe von einem weiteren Ausbau der Kundenbasis in Verbindung mit einer Ausweitung des Kreditvolumens (+4,8%) außerhalb des Heimatmarktes profitiert. Die Nettozinsmarge sei gleichzeitig mit 1,58% auf teilweise wettbewerbsintensiven Märkten relativ stabil gewesen. Das Provisionsergebnis (+11,5% yoy) habe insbesondere im Kapitalmarktgeschäft und im Privatkundenbereich in Deutschland gesteigert werden können. Auf der Kostenseite hätten die Personalkosten um 3,2% zugenommen. Die regulatorischen Kosten seien sogar um 6,6% gegenüber Vorjahr angestiegen und hätten sich auf 901 Mio. EUR belaufen. Die historisch niedrige Kreditrisikovorsorge habe das Ergebnis positiv beeinflusst. Der Anteil notleidender Kredite sei auf 1,9% zurückgegangen. ING habe die harte Kernkapitalquote weiter auf 14,7% verbessert und erfülle damit die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die Eigenkapitalrentabilität habe einen Wert von 10,2% erreicht. ING plane, eine Dividende von 0,67 EUR auszuschütten.Schadow sehe ING im aktuellen Umfeld zwar gut positioniert, halte jedoch die Aktie im Branchenvergleich auf Basis eines Multiplikatorenvergleichs für relativ hoch bewertet.Alexandra Schadow, Analystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die ING Groep-Aktie und senkt sein Kursziel von 18 auf 16 EUR. (Analyse vom 12.02.2018)Börsenplätze ING Groep-Aktie:Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:14,778 EUR +0,24% (12.02.2018, 13:53)