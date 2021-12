(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen: INDUS Holding AG Seite 20 von 21

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.)sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (27.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) fest.Die INDUS Holding habe Mitte Dezember die 100%-ige Übernahme der HEIBER UND SCHRÖDER Maschinenbau GmbH (H+S) bekannt gegeben: Umsatz bei ca. 28 Mio. Euro; EBIT-Marge vermutlich über 10%. Der Analyst schätze einen KP von 30-35 Mio. Euro und einen Geschäfts- und Firmenwert in der Größenordnung von 10 Mio. Euro. H+S sei in den Prognosen ab 2022e enthalten.Durch den Halbleitermangel in der Automobilindustrie hätten auch die Zulieferfirmen, länger als noch im Sommer erwartet, weiterhin Gegenwind. INDUS habe mit dem "ZWISCHENSPURT"-Programm schon davor erfolgreich gegengesteuert. Der Analyst rechne für 2022e erneut mit einem negativen EBIT und erwarte den Turnaround 2023e mit einem Wert von 3,0 Mio. Euro. Damit würde eine mehrjährige Verlustphase beendet. F habe damit das höchste Verbesserungspotenzial.INDUS habe den EBIT-Zielkorridor für die Gruppe für 2021e um 5,0 Mio. Euro nach unten angepasst und erwarte nun einen Wert zwischen 95 bis 110 Mio. Euro (FMR: 98,7 Mio. Euro). Für 2022e rechne der Analyst damit, dass sich INDUS höhere Finanzziele setzen werde, und seine EBIT-Schätzung steige auf 133,3 Mio. Euro (Marge:7,5%).Nach den Transaktionen des Jahres 2021: Erwerbe JST (+6,3 Mio. Euro), WIRUS (+18,1 Mio. Euro), FLACO (+0,1 Mio. Euro) und H+S (FMR-Schätzung: ~10 Mio. Euro) steige die GuF-Position weiter an. Gegenzurechnen sei die Wertminderung bei der inzwischen verkauften WIESAUPLAST (-2,3 Mio. Euro), sodass sich für 2022e ein Wert von 413,1 Mio. Euro (Ende 2020: 380,9 Mio. Euro) ergebe. Anteil Segment F bei nur noch 4,7%.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät die INDUS Holding-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 27.12.2021)Disclosures:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person: