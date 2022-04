7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com. (27.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) von "Kauf" auf "halten" zurück.Das am 28. Mai auslaufende Angebot der CPI Group in Höhe von EUR 23,00 pro Aktie habe den Aktienkurs in den letzten Monaten gestützt, während sich die Bewertungen der Mitbewerber nach unten entwickelt hätten. Infolgedessen würden die Analysten einige kurzfristige Risiken durch das Auslaufen des Angebots der CPI-Gruppe sehen. Darüber hinaus könnte der geringere Streubesitz die Nachfrage von einigen Kleinaktionären verringern.Die Übernahme von mehr als 50% der Aktien der IMMOFINANZ durch die CPI Group habe Verkaufsoptionen für Anleihen im Nennwert von EUR 983 Mio. und Bankfinanzierungen im Volumen von EUR 1,4 Mrd. ausgelöst. Das Unternehmen habe sich mit den Banken geeinigt und bisher sei keiner der Kredite eingefordert worden. Von den Anleihen seien EUR 569 Mio. zum Rückkauf angemeldet worden, was zu einer Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 geführt habe und auch Auswirkungen auf die Dividendenausschüttung haben dürfte.Die Weichen für das Portfoliowachstum der IMMOFINANZ seien mit den laufenden Entwicklungsprojekten, welche ca. EUR 41 Mio. an Mieteinnahmen bringen würden, gestellt. Die Analysten würden jedoch ihre Wachstumsprognosen für die Geschäftsjahre 2022-24 aufgrund der Liquiditätsauswirkungen der Anleihen-Rückkäufe, einer langsameren wirtschaftlichen Erholung und gleichzeitig steigenden Zinsen aufgrund der andauernden starken Kosteninflation reduzieren.Die Analysten würden ein potenzielles Abwärtsrisiko in (1) der Anpassung der Marktbewertungen der IMMOFINANZ-Aktie auf das Branchenniveau, nachdem das kursstützende Angebot der CPI auslaufe, (2) höheren Zins- und Inflationserwartungen und (3) der Rücknahme der Prognosen mit möglichen Verzögerungen beim erwarteten Portfoliowachstum sehen, da der Rückkauf der Anleihen zu einem Liquiditätsrückgang und Refinanzierungsbedarf führen dürfte. Die Wachstumsperspektiven der IMMOFINANZ seien mit 17 in Entwicklung befindlichen Projekten nach wie vor gegeben, jedoch überwögen, nach Meinung der Analysten, kurzfristig die Unsicherheiten und Risiken das langfristige Potenzial.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung für die IMMOFINANZ-Aktie von "Kauf" auf "halten" mit dem Kursziel von EUR 22,50. (Analyse vom 27.04.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.