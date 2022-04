7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

22,96 EUR +0,26% (21.04.2022, 08:04)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

22,98 EUR +0,09% (21.04.2022, 09:00)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com (21.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) unter die Lupe.Insgesamt hätten die GJ 21 Ergebnisse mit Mieteinnahmen von EUR 285 Mio. (RBIe EUR 287 Mio.) und einem Ergebnis aus Immobilienbewirtschaftung (FFO I) von EUR 120 Mio. (RBIe EUR 123 Mio., Konsens EUR 120 Mio., GJ 20 EUR 126 Mio.) weitgehend den Erwartungen entsprochen. Die Mieterlöse seien um ca. 1,7% im Jahresvergleich aufgrund von Veräußerungen in Höhe von EUR 328 Mio. gesunken, was zusammen mit höheren Finanzierungskosten zu einem niedrigeren FFO I geführt habe. Ähnlich wie andere Immobilienunternehmen habe IMMOFINANZ im 4. Quartal zusätzliche Bewertungsgewinne (vor allem bei Büroimmobilien in Deutschland und Österreich) realisieren können (ca. EUR 32 Mio.), was das EBIT und das Nettoergebnis unterstützt habe. Der Buchwert habe mit EUR 27,4 je Aktie im Rahmen der Erwartungen gelegen. Mit einer Cash-Position iHv. ca. EUR 1 Mrd. und einer Loan-to-Value Quote von 36,7% habe IMMOFINANZ weiterhin eine gute Liquidität und Kapitalisierung.Das Management habe seinen Ausblick für GJ 22 bestätigt, der ein Wachstum des Portfolios auf EUR 6 Mrd. (derzeit EUR 5,2 Mrd.), einen FFO I von mehr als 135 Mio. und eine Dividendenausschüttung von 70% des FFO I für das GJ 22 vorsehe. Die endgültigen Ergebnisse zu den Auswirkungen der Kontrollwechselklauseln auf die Liquidität sollten bis Ende des Monats veröffentlicht werden und könnten diesen Ausblick noch beeinflussen.Aufgrund der potenziellen Liquiditätseffekte dieser Klauseln habe das Unternehmen auch die Entscheidung über die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 verschoben.Obwohl das Geschäftsjahr 2021 im Großen und Ganzen die Erwartungen erfüllt habe, würden die möglichen Auswirkungen der Kontrollwechselklauseln auf die Liquidität, die Dividende und möglicherweise den Ausblick für Unsicherheit sorgen. Der Aktienkurs werde weiterhin durch das Übernahmeangebot seitens CPI Group iHv. EUR 23,0 je Aktie gestützt.Unsere letzte Empfehlung zu IMMOFINANZ lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.