Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

24,685 EUR +0,14% (12.09.2019, 10:11)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

24,74 EUR +0,77% (12.09.2019, 11:53)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (12.09.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ: Erfolgreiche Neupositionierung - AktienanalyseWährend es im DAX im September erstmals seit einem Jahr wieder zu einer Änderung kommt - thyssenkrupp muss für MTU den Platz in der Blue-Chip-Liga räumen -, bleibt beim österreichischen ATX alles beim Alten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das habe das ATX-Komitee jüngst auf Basis der Beobachtungsliste für den Monat August entscheiden. Jedoch komme es aus österreichischer Sicht dennoch zu einer interessanten Entwicklung: Die IMMOFINANZ-Aktie (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) werde per 23. September in den STOXX Europe 600 aufgenommen - ein wichtiger europäischer Benchmark-Index, der Aktien aus 17 Ländern repräsentiere. "Die erfolgreiche Neupositionierung der IMMOFINANZ und unsere deutlich verbesserten Kennzahlen spiegeln sich in unserem Aktienkurs wider. Die Gewichtung im STOXX Europe 600 ist dabei ein weiterer Meilenstein und bringt die Aktie auf den Radarschirm zusätzlicher internationaler Investoren", habe IMMOFINANZ-CEO Oliver Schumy erklärt.Auch abgesehen davon laufe es für den Konzern nach etlichen schwierigen Jahren wieder besser. Im den ersten sechs Monaten habe der Konzern die sehr gute Ergebnisentwicklung des Vorjahres fortgesetzt: Die Mieterlöse hätten sich um 10,8 Prozent auf 131,8 Mio. Euro verbessert. Bereinigt um IFRS-Bilanzierungseffekte betrage der Zuwachs 4,2 Prozent. Gleichzeitig sei das Ergebnis aus Asset Management um 6,6 Prozent auf 101,0 Mio. Euro gestiegen. Während der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft um 22,0 Prozent auf 59,0 Mio. Euro geklettert sei, habe sich das Ergebnis unter dem Strich mit 185,3 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt.Die Prognose für das Gesamtjahr hat der Immobilienkonzern angehoben: Statt bei "mehr als 100 Mio. Euro" soll der FFO 1 nun bei "mehr als 115 Mio. Euro" landen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2019)Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie: