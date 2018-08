Hofmann verwies darauf, dass Betriebsräte bei der Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten sowie bei Innovationen eine Schlüsselrolle spielen. "Viele Leuchttürme der ostdeutschen Industrieproduktion gibt es heute nur noch, weil Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften dafür gekämpft haben."



Um der Industrie in Ostdeutschland bessere Perspektiven zu geben, stehe auch die Politik in der Verantwortung, sagte Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. "Wir brauchen eine Strategie, damit Unternehmen wieder stärker in hiesige Standorte investieren." Dazu seien andere Rahmenbedingungen nötig, zum Beispiel eine gezielte Industrie-, Wirtschafts- und Förderpolitik, mehr öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der Ausbau der Tarifbindung. Eine stärkere Tarifbindung sei nach Ansicht von Lemb die wichtigste Voraussetzung für die überfällige Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen in West- und Ostdeutschland.



Ein zukunftsfähiges, gesamtdeutsches Fördersystem in der Industriepolitik sei dringend geboten, weil die EU plane, ihren Haushalt zu verkleinern und die Mittel für die Strukturförderung zusammenzustreichen. Lemb: "Dass der Rotstift insbesondere die Regionen in Ostdeutschland treffen könnte, ist nicht akzeptabel."



Auf der Konferenz wird auch der Preis "Gemeinsam. Engagiert. Mutig. Für eine gute Zukunft" verliehen. Er ist eine Auszeichnung für besonderes Engagement zur Stärkung von Respekt, Solidarität, Toleranz und Gerechtigkeit. Preisträger ist der Metaller Uwe Lippmann, Betriebsratsvorsitzender der Firma Werkö in Königssee bei Erfurt. Lippmann vereint zwei wichtige Eigenschaften von Betriebsräten: "Er ist kommunikativ und konfliktfähig, um die Interessen der Belegschaft wirksam vertreten zu können", sagte der IG Metall-Vorsitzende Hofmann in seiner Laudatio. Lippmanns Einsatz sei zu verdanken, dass das Unternehmen wieder in den Arbeitgeberverband eingetreten ist und der Tarifbindung unterliegt. Lippmann engagiert sich auch für Geflüchtete und gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert, der Preisträger erhält zudem eine kleine Skulptur. (28.08.2018/ac/a/m)







