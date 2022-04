Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint się einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.IBU-tec mache den nächsten Schritt. Der AKTIONÄR-Hot-Stock stelle sich breiter auf und erweitere die Produktfamilie. Dabei arbeite die Gesellschaft weiter eng mit ihren internationalen Kunden zusammen, um individuelle Produkte für unterschiedliche Anforderungen zu entwickeln. Das komme bei den Anlegern gut an.Nachdem das Batteriematerial IBUvolt LFP400 bereits im Oktober 2021 international am Markt eingeführt worden sei, lege IBU-tec nun mit IBUvolt LFP200 nach. Das neue Produkt zeichne sich durch eine geringere Partikelgröße aus und eröffne somit neue Anwendungsmöglichkeiten. So ermögliche die Kombination von IBUvolt LFP200 und IBUvolt LFP400 eine homogenere Beschichtung von Kathoden.Batterie- und Zellhersteller könnten dadurch die Energiedichte von Batterien merklich steigern und damit Performancevorteile erzielen, die beispielsweise für Elektrofahrzeuge von Bedeutung seien. Namen und Herkunft der Abnehmer würden wie gewohnt unter Verschluss gehalten. Es scheine aber nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Aufträge bei der Gesellschaft eingehen würden.Um die Nachfrage bedienen zu können, seien Rohstoffe dem Vernehmen nach frühzeitig bestellt, erste Bestände vorproduziert und die Kapazitäten ausgebaut worden. "Durch die Erweiterung und Bündelung unseres Produktportfolios unter dem Namen IBUvolt können wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot machen und somit unsere führende Position in diesem Wachstumsmarkt weiter ausbauen", ergänze Vorstand Ulrich Weitz.Doch damit nicht genug: IBU-tec arbeite bereits an zusätzlichen Weiterentwicklungen seiner LFP-Produktlinie, darunter einer Mischung mit Mangan (LMFP). Das Unternehmen könne damit Kunden eine breite Palette verschiedener Kathodenaktivmaterialien anbieten, die nicht auf Nickel-Mangan-Kobalt-Verbindungen (NMC) basieren und damit ohne seltene, teure und ökologisch kritische Materialien auskommen würden.Das Fazit habe Bestand: Gelinge es dem Vorstand, die Effizienz von Strukturen sowie Prozesse weiter zu optimieren, dann dürfte die überproportional steigende Nachfrage in Zukunft in einem nachhaltigen Umsatz- und Gewinnwachstum münden und die Aktie schon bald wieder Fahrt aufnehmen. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 36 Euro würde dazu das passende charttechnische Kaufsignal geliefert. DER AKTIONÄR setzt im Real-Depot daher vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)