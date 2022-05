Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

35,30 EUR +7,62% (02.05.2022, 17:37)



XETRA-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

35,45 EUR +6,14% (02.05.2022, 17:26)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint się einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (02.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Der Newsflow beim Weimarer Spezialchemie-Unternehmen bleibe positiv. Mit dem norwegischen Batterieproduzenten Morrow Batteries sei eine Vereinbarung über die Lieferung von Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Kathodenmaterial geschlossen worden. Nach der internationalen Einführung des Batteriematerials im Oktober 2021 sei die Produktfamilie erst Anfang April erweitert worden.Der Deal mit Morrow Batteries sei der nächste Mosaikstein, weitere Abschlüsse dieser Art dürften folgen. Gelinge es dem Vorstand, die Effizienz von Strukturen sowie Prozesse weiter zu optimieren, dann dürfte die überproportional steigende Nachfrage in Zukunft in einem nachhaltigen Umsatz- und Gewinnwachstum münden und die IBU-tec-Aktie schon bald wieder Fahrt aufnehmen. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 36 Euro, würde dazu das passende charttechnische Kaufsignal generiert. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von IBU-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze IBU-tec-Aktie: