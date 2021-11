Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt nicht zuletzt aus Bewertungsgründen seine "Kauf"-Empfehlung für die IBM-Aktie. Das Kursziel passe er in Folge des Spin-Offs des Infrastruktur-Geschäftes von USD 168 auf USD 148 an. Das ermittelte Kursziel basiere auf einem Kurs/Gewinn-Verhältnis 2022e von 13,6 und einem EV/EBIT-Multiple 2022e von 14,5 vs. der Peer Group von 19,9 bzw. 15,3. (Analyse vom 05.11.2021)



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (05.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) weiterhin zu kaufen.Abspaltung des Infrastruktur-Geschäfts & positiver Kapitalmarkttag Anfang Oktober: IBM wolle ein nachhaltiges Wachstum zwischen 4% und 5% erreichen - mit Software (mittleres einstelliges Umsatzwachstum), Consulting (hohes einstelliges Wachstum) und Infrastruktur (kein Wachstum). Der Spin-Off von Kyndryl (IT-Infrastruktur, Netzwerke, Großrechner), welcher mit 04.11.2021 vollzogen worden sei, trage dazu bei, das Portfolio von IBM neu auf Wachstum auszurichten. Für je fünf IBM-Aktien erhalte jeder Investor eine Aktie der nun ebenfalls notierten Kyndryl-Aktie (ISIN: US50155Q1004, WKN: A3C5GK). Nach der Ausgliederung werde das IBM-Portfolio auf wachstumsstärkere und margenstärkere Umsatzströme ausgerichtet sein: 70% des Umsatzes würden dann geschätzt aus Software und Beratung stammen, heute seien es 55%, und 65% der wiederkehrenden Umsätze würden dann aus Software kommen, zuletzt seien es in etwa 45% gewesen.Die neue "Kern-IBM" (Cloud, künstliche Intelligenz, Blockchain, Datenanalyse) wolle sich klar auf das Wachstum im Hybrid-Cloud Geschäft fokussieren, ein Markt mit einem Potenzial von USD 1 Bio. Bis zum heutigen Tag seien bislang weniger als 25% der Workloads in die Cloud verlagert worden.Das Management erwarte, dass sich das Software-Wachstum in Q4 gegenüber Q3 wieder verbessere und IBM Consulting (vormals Global Business Services) in Q4 erneut zweistellig wachsen könne. Im Bereich Infrastruktur werde für Q4 ein Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet - im Einklang mit Q3. Die Ausgliederung von Kyndryl habe eine negative Auswirkung auf den Nettoumsatz von etwa USD 3,0 Mrd. in Q4.IBM wolle bis 2030 sein Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreichen, um seine jahrzehntelange Arbeit zur Bewältigung der globalen Klimakrise voranzutreiben. Das Unternehmen möchte dieses Ziel erreichen, indem es in den mehr als 175 Ländern, in denen es tätig sei, der tatsächlichen Reduzierung seiner Emissionen, den Bemühungen um Energieeffizienz und der verstärkten Nutzung sauberer und erneuerbarer Energie Priorität einräume.Die gesamten auf zwölf Monate hochgerechneten Cloud-Erlöse hätten sich um 14% auf USD 27,8 Mrd. verbessert, bereinigt um Währungs- und Dekonsolidierungseffekte habe das Wachstum bei 11% gelegen. Die Cloud-Erlöse würden nun 38,0% des Gesamtumsatzes von IBM ausmachen, ein erneuter Anstieg gegenüber 37,3% in Q2 2021.Das Segment "Global Business Services" (v.a. Consulting, Application Management) habe mit einem Umsatzwachstum um 11,7% auf USD 4,43 Mrd. in Folge einer sehr guten Consulting-Nachfrage absolut überzeugen können, wenngleich wegen der Neueinstellung von erfahrenem und daher besser bezahltem und ausgebildetem Consulting-Personal die Bruttomarge um 310 Basispunkte nachgegeben habe. Die Cloud-Erlöse der Division seien um 30% gestiegen.Die Cloud-Erlöse der Division seien um 31% nach oben gesprungen. Das Wachstum bei den jährlich wiederkehrenden Software-Erlösen habe 7% erreicht, wobei die Quote der verlängerten Verträge laut IBM weiterhin sehr hoch sei.Solides, aber von der Kyndryl-Abspaltung beeinträchtigtes Q3: Der Gesamtumsatz habe sich lediglich um 0,3% auf USD 17,62 Mrd. erhöht und damit die Analystenschätzungen von USD 17,79 Mrd. leicht verfehlt. Bereinigt um die nunmehr abgespaltene Managed-Infrastructure-Services habe das Wachstum bei 2,5% gelegen. Die Bruttomarge habe sich im Jahresvergleich um 160 Basispunkte von 48,0% auf 46,4% reduziert. Der bereinigte operative Gewinn je Aktie in Höhe von USD 2,52 habe die Analystenschätzungen von USD 2,51 jedoch marginal übererfüllt. Die Geschäftsentwicklung von IBM im Berichtsquartal sei von der Verschiebung einiger Projekte von Kunden im Zuge der Kyndryl-Abspaltung negativ beeinträchtigt gewesen.Das Segment "Global Technology Services" (v.a. Infrastruktur Services; nunmehr zur Gänze Kyndryl zugehörig) habe einen Umsatzrückgang von 4,8% auf USD 6,15 Mrd. verzeichnet. Allerdings habe diese Division als einzige in der Gruppe eine verbesserte Profitabilität (Bruttomarge: +120 Basispunkte auf 36,2%) in Folge von verstärkter Kostendisziplin geschafft.Sehr schwach habe nach einem ausgesprochen starken Vorquartal die Sparte "Systems" performt (v.a. Hardware, Speichersysteme; Umsatz: -11,9% auf USD 1,11 Mrd.), in erster Linie wegen der Reife des Großrechner-Portfolios und schwächerer Clouderlöse in diesem Segment. Mit einem Abfall der Bruttomarge um 990 Basispunkte auf 41,3% sei hier auch die Profitabilität nicht zufriedenstellend gewesen.Die IBM-Ergebnisse im 3. Quartal 2021 würden zeigen, dass trotz eines sehr guten IT-Umfelds einige Kunden "Kyndryl"-Projekte verschoben hätten und das Unternehmen somit von seinem mittelfristigen Ziel eines mittleren einstelligen Umsatzwachstums zumindest in Q3 2021 abgekommen sei. Salcher würde dies nicht überbewerten, da Kunden von Unternehmen, die eine Aufspaltung oder eine Fusion mit einem anderen Unternehmen planen würden, kurzfristig bekanntermaßen mit neuen Aufträgen und Investitionen etwas zurückhaltend seien. Der Analyst sehe für die neue "IBM" durchaus gute Chancen aufgrund eines verbesserten Wachstumsprofils und des akzentuierten Software/Services-Mix, aber das Unternehmen müsse jetzt erstmal Resultate liefern und das durch die Q3-Zahlen etwas eingetrübte Marktsentiment gegenüber der Aktie wieder verbessern.