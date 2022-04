Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

119,00 EUR +0,66% (06.04.2022, 09:11)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

128,89 USD -1,06% (05.04.2022, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (06.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des IT-Dinos IBM habe sich im Zuge der Erholung des Gesamtmarkts von ihren Jahrestiefs gelöst und sei zwischenzeitlich sogar über die 200-Tage-Linie ausgebrochen. Seit Ende März verliere die Erholungsrally jedoch an Schwung. Der Titel notiere wieder unter dem GD50 und GD200. Neuen Schwung könnten die anstehenden Quartalszahlen bringen.IBM werde am 19. April als einer der ersten großen Tech-Konzerne in den USA seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentieren. Analysten seien vor den Zahlen eher verhalten gestimmt und würden im Q1 von einem Gewinn je Aktie von 1,41 Dollar (Vorjahr: 1,77 Dollar) und einem Umsatz von 13,83 Milliarden Dollar ausgehen (-21 Prozent im Vorjahresvergleich).Insgesamt würden derzeit nur sechs Wall Street-Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, 13 seien neutral und zwei bearish gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 140,06 Dollar. Vom aktuellen Niveau aus entspreche dies einem Kurspotenzial von rund 7 Prozent.Aus charttechnischer Sicht sollten die Bullen schnell wieder den GD50 bei 129,37 Dollar und den GD200 bei 130,10 Dollar überwinden und danach das März-Hoch bei 133,08 Dollar und das Februar-Hoch bei 138,82 Dollar ins Visier nehmen. Die nächsten Ziele wären dann die 140-Dollar-Marke sowie das Jahreshoch bei 142,20 Dollar. Nach unten sichere derzeit die 100-Tage-Linie bei 127,73 Dollar ab.Attraktiv sei bei dem Titel aktuell lediglich die satte Dividende von 5,04 Prozent und die günstige Bewertung (22er KGV: 13). Dies reiche jedoch noch nicht für einen Neueinstieg.Anleger können aber das IBM-Papier auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.