IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 152 Sell Société Générale - 12.01.2018 - Outperform RBC Capital Markets - 03.01.2018 - Buy Sarasin Research Oskar Schenker 05.12.2017 180 Buy Pivotal Research Group - 27.10.2017 - Outperform Cowen and Company Moshe Katri 23.10.2017 243 Buy Stifel Nicolaus David Grossman 23.10.2017 150 Market-Perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 18.10.2017 170 Neutral Goldman Sachs James Schneider 18.10.2017 160 Neutral UBS Steven Milunovich 18.10.2017 157 Neutral JPMorgan Tien-tsin Huang 18.10.2017 240 Buy Deutsche Bank Securities Chris Whitmore 19.10.2017 - Halten Hamburger Sparkasse Marco Günther 19.10.2017 215 Halten Independent Research Markus Friebel 18.10.2017 200 Neutral Credit Suisse Kulbinder Garcha 19.10.2017 205 Hold Canaccord Genuity Eyal Ofir, Honghua Chen 19.10.2017 225 Buy CLSA Edward Maguire 17.10.2017 240 Overweight Barclays Ben A. Reitzes 16.10.2017 230 Buy Sterne Agee Shaw Wu 17.10.2017 218 Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 17.10.2017 209 Neutral Janney Capital Markets Joseph Foresi 10.10.2017 - Equal-weight Morgan Stanley Katy L. Huberty, Dan Dolev 16.10.2017 250 Buy Citigroup Jim Suva 09.10.2017 132 Underweight Barclays Mark Moskowitz 17.07.2017 125 Underperform Jefferies James Kisner 12.07.2017

Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

136,00 EUR +2,26% (17.01.2018, 09:29)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

USD 163,85 +0,44% (16.01.2018)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.01.2018/ac/a/n)







IBM Corp. wird am 18.01.2018 die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen.Wie das Unternehmen am 17.10.2017 mitgeteilt hat, sank der Umsatz in Q3 weniger deutlich als erwartet um 0,4% auf 19,15 (Vj.: 19,23) Mrd. USD, womit sich die Abwärtsdynamik signifikant verlangsamte. Das Nettoergebnis (-4,5% auf 2,73 (Vj.: 2,85) Mrd. USD) konnte auch Erwartungen übertreffen. Der Ausblick für 2017 wurde bestätigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze IBM-Aktie:XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:136,00 EUR +1,49% (17.01.2018, 09:16)