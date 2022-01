Kursziel

IBM-Aktie

(USD) Rating

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 124,00 Sell UBS David Vogt 11.01.2022 140,00 Neutral Goldman Sachs Brian Essex 09.01.2022 164,29 Outperform Credit Suisse Sami Badri 07.12.2021 125,00 In-line Evercore ISI Amit Daryanani 02.12.2021 148,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 05.11.2021

Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

114,05 EUR -1,43% (21.01.2022)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

129,35 USD -1,12% (21.01.2022)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (23.01.2022/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 164,29 oder 124,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. wird am 24.01.2022 seine Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Sami Badri, Analyst der Credit Suisse, die höchste Kursprognose abgegeben. Er habe die Coverage der Aktie am 07.12.2021 mit dem Rating "outperform" wieder aufgenommen. Das Kursziel wurde bei 164,29 USD belassen.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von der UBS. Analyst David Vogt hat in einer Aktienanalyse vom 11.01.2022 die IBM-Aktie von "neutral" auf "sell" zurückgestuft und sein Kursziel von 136,00 USD auf 123,00 USD gesenkt. Vogt habe in einer Research-Note gesagt, dass es kurzfristige Risiken für das operative Geschäft gebe und zudem die hohe Bewertung "die Aktien in den nächsten zwölf Monaten anfällig" mache. Darüber hinaus glaube er, dass man bei IBM viel zu positiv sei. So habe der Markt Erwartungen für die Jahre 2022 und 2023, die um zehn Prozent über seinen Prognosen lägen, so Vogt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Börsenplätze IBM-Aktie: