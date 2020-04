Kursziel

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 135,00 Halten Independent Research Markus Jost 23.04.2020 111,00 Equal-weight Morgan Stanley Katy Huberty 21.04.2020 140,00 Neutral Wedbush Securities Moshe Katri 21.04.2020 150,00/td> Outperform Credit Suisse Matthew Cabral 21.04.2020 135,00 Market-perform BMO Capital Markets Keith Bachman 17.04.2020 120,00/td> Equal-weight Wells Fargo Advisors Ed Caso 14.04.2020 125,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co A. M. Sacconaghi Jr. 13.04.2020 135,00 Buy Instinet Jeffrey Kvaal 23.03.2020 110,00/td> Buy Citigroup Jim Suva 16.03.2020 - Buy Edward Jones Logan Purk 03.02.2020

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (30.04.2020/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 110,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 20.04.2020 seine Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. April zu entnehmen ist, habe das Computer-Urgestein IBM im ersten Quartal deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen und angesichts der Corona-Krise seine Jahresprognose gestrichen. In den drei Monaten bis Ende März seien die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 3,4% auf 17,6 Mrd. USD (16,2 Mrd. Euro) gesunken. Der Gewinn sei um gut ein Viertel auf 1,2 Mrd. USD (1,1 Mrd. Euro) gefallen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Matthew Cabral, Aktienanalyst der Credit Suisse, in einer Analyse vom 21.04.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "outperform"-Votum für die IBM-Aktie mit einem Kursziel von 150,00 USD bestätigt. Die Zahlen hätten seine zuletzt reduzierten Schätzungen moderat übertroffen, so der Analyst. Die Rücknahme des Ausblicks wegen der Corona-Krise decke sich mit den Erwartungen. Positiv habe er den erneuerten Fokus des Server- und Cloud-Spezialisten auf längerfristiges Wachstum gewertet.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Jim Suva hat in einer Aktienanalyse vom 16.03.2020 die IBM-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft und sein Kursziel von 155,00 auf 110,00 USD gesenkt. Der Analyst sei der Ansicht, dass die Erwartungen von IBM angesichts des "High Touch"-Verkaufsmodells und der Erwartungen für das Kernwachstum in einem Mainframe-Zyklus, den er für gefährdet halte, wenn die IT-Ausgaben weiter eingeschränkt würden, gefährdet seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?