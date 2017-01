Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE Euronex-Ticker-Symbol: IMG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen.

Montreal (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse des Analysten Steve Parsons von National Bank Financial:Analyst Steve Parsons vom Investmenthaus National Bank Financial rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bezüglich den Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE Euronex-Ticker-Symbol: IMG) unverändert mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.IAMGOLD Corp. habe Produktionszahlen zum vierten Quartal 2016 bekannt gegeben und einen Ausblick für 2017 veröffentlicht.Analyst Steve Parsons setzt das Kursziel von 6,40 auf 7,00 CAD herauf.In ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse halten die Analysten von National Bank Financial am "outperform"-Rating fest.Frankfurt-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:4,21 Euro -2,20% (18.01.2017, 14:32)