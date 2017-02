NYSE Euronext-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

4,43 USD +2,43% (24.02.2017, 16:29)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



NYSE Euronext-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IAG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen.



(24.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: IAG) weiterhin zu kaufen.Die Investmentstory von IAMGOLD Corp. basiere auf operativen Verbesserungen und dem Potenzial bei den Explorationsaktivitäten. Die bilanzielle Lage sehe weiterhin stark. Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen zwar auf Gesamtjahressicht mit einem negativen Free Cash flow, jedoch nicht mehr in der Größenordnung wie bislang befürchtet. Die Cash-Bilanz sollte in 2018 wieder einen Aufwärtstrend beginnen.Trotz der moderaten Outperformance des Aktienkurses notiere die IAMGOLD-Aktie auf Kurs/NAV-Basis mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group von 18% Eine positive Entwicklungsentscheidung bezüglich dem Sadiola-Expansionsprojekt könnte das Momentum der Neubewertung zusätzlich stützen.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 8,00 CAD.Frankfurt-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:4,19 Euro +0,24% (24.02.2017, 16:08)Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:4,18 Euro +2,37% (24.02.2017, 16:28)