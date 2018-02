Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

4,41 Euro +1,73% (23.02.2018, 10:43)



NYSE Euronext-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

5,37 USD +0,56% (23.02.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



NYSE Euronext-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IAG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen.



(23.02.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: IAG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.IAMGOLD Corp. habe auf Grund einer soliden operativen Geschäftsentwicklung zu den besten nordamerikanischen Goldaktien in 2017 gehört.Eine Fortsetzung der Outperformance könnte sich in 2018 auf Essakane mit dem Potenzial für eine Verbesserung des Produktionsprofils stützen, so die Analysten von Canaccord Genuity.Im Zuge einer Erhöhung der NAV-Schätzung je Aktie von 11,04 auf 11,81 CAD setzt Analyst Tony Lesiak das Kursziel für die IAMGOLD-Aktie von 10,50 auf 11,50 CAD herauf.