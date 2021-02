Bei der seit April laufenden Empfehlung, die inzwischen rund 75 Prozent im Plus sei, sollte daher ein enger Stopp bei 22 Euro gezogen werden. Darüber hinaus gilt: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2021)



Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, NYSE-Symbol: HUYA), im Mai 2019 von YY Inc. ausgegliedert, ist die größte Videospiel- und E-Sports-Streaming-Plattform in China. Das Unternehmen arbeitet mit Veranstaltern von e-sports, Publishern sowie Spieleentwicklern zusammen. Zu seinen Spielinhalten gehören Gameplay, E-Sport-Turniere und andere E-Sport-Game-Shows. Huya entwickelt und betreibt auch bestimmte Handyspiele gemeinsam mit Vertriebsplattformen Dritter und spielebezogene Apps. Die Inhalte des Unternehmens bieten andere Unterhaltungsarten wie Talentshows, Anime und Outdoor-Aktivitäten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Huya-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaminganbieters Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, NYSE-Symbol: HUYA) unter die Lupe.Die Aktien der chinesischen Live-Game-Streaming-Plattform hätten am Donnerstag rund 20 Prozent zugelegt.Als im Oktober die Fusion zwischen Huya und DouYu, den beiden größten Game-Streaming-Plattformen in China, angekündigt worden seien, seien die Anleger nicht begeistert gewesen. Es sei ein komplizierter Deal gewesen, der auf beiden Seiten den Großaktionär Tencent einbezogen habe und direkt auf wettbewerbsrechtlichen Widerstand gestoßen sei. Ein Abschluss stehe noch aus.Als dann noch großangelegte Prüfungen seitens der Regierung gegenüber chinesischen Tech-Konzernen angekündigt worden seien, sei das Sentiment gegenüber China-Tech am Tiefpunkt gewesen. Die Huya-Aktie sei bis zum Jahresende um ein Viertel eingebrochen.Diese Kursschwäche scheinen die Investmentgesellschaft Renaissance Technologies und die Investmentbank Morgan Stanley genutzt zu haben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Am Donnerstag hätten beide Firmen ein "13-G filing" bei der SEC eingereicht und Huya-Positionen von 3,15 bzw. 26,2 Prozent offengelegt. Die Beteiligung von Morgan Stanley habe sich damit deutlich von den 14,6 Prozent Mitte Dezember erhöht und zeige das Interesse der US-Investoren an chinesischen Tech-Aktien.Dass Anleger mit Huya richtigliegen würden, meine auch DER AKTIONÄR, der bereits seit rund einem Jahr auf den Game-Streaming Marktführer aus dem Reich der Mitte setze. Die Zahlen im dritten Quartal seien stark mit einem Umsatzwachstum von 24 Prozent, einer Verdopplung des Nettogewinns und einem Anstieg der Mobile-Nutzer um 16 Prozent gewesen. Sowohl bei den zahlenden Abonnenten als auch bei der Monetarisierung durch Werbung stehe Huya dabei noch am Anfang.Die Zukunft nach der Fusion bewerte DER AKTIONÄR ebenfalls positiv, da hier - vorausgesetzt chinesische Wettbewerbsbehörden würden sich nicht querstellen - ein vom größten Spiele-Entwickler der Welt gestützter Monopolist entstehen könnte.Live-Game-Streaming sei dabei ein riesiger Wachstumsmarkt, der E-Sports, Streaming und Videospiele vereine. Die Möglichkeiten des Cross-Marketings insbesondere, wenn man das von Tencent forcierte Cloud-Gaming einbeziehe, seien hoch. Die Kosteneinsparungen durch eine einheitliche technische Infrastruktur enorm.Huya sei verglichen mit der Peergroup vor dem Kurssprung günstig bewertet gewesen. Aktuell sei der Titel mit einem 21er-KGV von 32 und einem 21er-KUV von 3,8 jedoch noch immer fair gepreist. Die Regulierungsrisiken würden aber bestehen bleiben und könnten zu scharfen Kursrücksetzern führen. Insbesondere nachdem der Shortseller Grizzly der Plattform die Förderung illegaler Online-Spiele vorwerfe, was den Druck seitens der Regierung zusätzlich erhöhen könnte.