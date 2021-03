Tradegate-Aktienkurs HubSpot-Aktie:

568,60 EUR +0,07% (03.03.2021, 15:44)



XETRA-Aktienkurs HubSpot-Aktie:

570,40 EUR -2,14% (03.03.2021, 15:28)



NYSE-Aktienkurs HubSpot-Aktie:

688,00 USD +0,23% (03.03.2021, 15:30)



ISIN HubSpot-Aktie:

US4435731009



WKN HubSpot-Aktie:

A12CWQ



Ticker-Symbol HubSpot-Aktie:

096



NYSE-Symbol HubSpot-Aktie:

HUBS



Kurzprofil HubSpot Inc.:



HubSpot Inc. (ISIN: US4435731009, WKN: A12CWQ, Ticker-Symbol: 096, NYSE-Symbol: HUBS) ist ein Unternehmen, das eine All-in-one-Plattform für Inbound-Marketing, Sales, CRM und Kundenservice entwickelt und vermarktet. HubSpot wurde im Jahr 2006 von Brian Halligan und Dharmesh Shah gegründet. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen umfassen u.a. Tools für Social-Media-Marketing, Content-Management, für Web-Analytics und zur Suchmaschinenoptimierung. (03.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HubSpot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters HubSpot Inc. (ISIN: US4435731009, WKN: A12CWQ, Ticker-Symbol: 096, NYSE-Symbol: HUBS) unter die Lupe.Cloud-Unternehmen würden sich einer sehr großen Beliebtheit bei den Investoren erfreuen. Kein Wunder, angesichts der enormen Wachstumsraten, die diese Softwareanbieter von Quartal zu Quartal melden würden. Es gebe aber ein Top-Unternehmen mit Cloud-Bezug, das in Deutschland bisher unbeachtet geblieben sei. Zu Unrecht, wie DER AKTIONÄR finde.Die Rede sei von HubSpot. Das Unternehmen habe sich auf Softwarelösungen für Inbound-Marketing, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Kundenservice spezialisiert. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen würden u.a. Tools für Social-Media-Marketing, Content-Management, für Web-Analytics und zur Suchmaschinenoptimierung umfassen. Zu Beginn habe sich das Angebot von HubSpot vor allem an kleine und mittelständische Firmen gerichtet. Inzwischen zähle HubSpot auch Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern zu seinen Kunden.Wie viele andere Cloud-Player sei HubSpot während der Pandemie der operative Durchbruch gelungen. Alleine in Q4/2020 habe HubSpot seine Abo-Erlöse um satte 35 Prozent im Vorjahresvergleich gesteigert. Zudem habe HubSpot wieder einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet. Bereits werde für dieses Jahr der Break-Even erwartet.Anleger warten die Konsolidierung ab und setzen die HubSpot-Aktie auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HubSpot-Aktie: