Kurzprofil HubSpot Inc.:



HubSpot Inc. (ISIN: US4435731009, WKN: A12CWQ, Ticker-Symbol: 096, NYSE-Symbol: HUBS) ist ein Unternehmen, das eine All-in-one-Plattform für Inbound-Marketing, Sales, CRM und Kundenservice entwickelt und vermarktet. HubSpot wurde im Jahr 2006 von Brian Halligan und Dharmesh Shah gegründet. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen umfassen u.a. Tools für Social-Media-Marketing, Content-Management, für Web-Analytics und zur Suchmaschinenoptimierung. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HubSpot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters HubSpot Inc. (ISIN: US4435731009, WKN: A12CWQ, Ticker-Symbol: 096, NYSE-Symbol: HUBS) unter die Lupe.HubSpot sei eine eher unbekannte Tech-Aktie, die aber dennoch von sich reden mache. Insbesondere, wenn man sich die hervorragenden Wachstumsraten des US-Konzerns anschaue - denn hier habe HubSpot auch im dritten Quartal wieder abgeliefert.Der Umsatz von HubSpot sei im abgelaufenen Quartal um 49 Prozent auf 339 Millionen Dollar geklettert und habe damit über den Schätzungen der Analysten von 327 Millionen Dollar gelegen. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie seien die Erwartungen übertroffen worden - geliefert worden seien 0,54 Dollar, erwartet gewesen seien nur 0,43 Dollar.Die Prognose für Q4 von Umsätzen zwischen 356 und 358 Millionen Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,52 bis 0,54 Dollar könne überzeugen. Am oberen Ende der Range würde HubSpot somit ein Umsatzwachstum von 42 Prozent erzielen und das rasante Wachstumsmomentum der vergangenen Quartale beibehalten.HubSpot ist aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär", aber Mitglied im Split Pot-Index. Denn nach dem Run von über 600 Prozent seit dem Corona-Tief könnte die Aktie gut einen optisch günstigeren Kurs vertragen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HubSpot-Aktie: