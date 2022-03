Eher sei der gegenteilige Effekt zu beobachten, denn die fallenden Ölpreise hätten der US-Wirtschaft im letzten Jahrzehnt ordentlichen Gegenwind beschere. Als die Ölpreise 2014 eingebrochen seien, habe dies die US-Produzenten zu Kürzungen veranlasst. In den folgenden zwei Jahren seien die Investitionen in die Ölindustrie eine der größten Beeinträchtigungen des US-BIP gewesen. Höhere Ölpreise hätten den gegenteiligen Effekt auf das BIP, indem sie Anreize für mehr Investitionen schaffen würden.



Robuster Konsum



"Hohe Ölpreise belasten das verfügbare Einkommen der Konsumenten, aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zählen beispielsweise Treibstoffkosten immer noch als Ausgaben, sie leisten also ebenso einen positiven Beitrag zum BIP", erläutere Grüner. Hohe Benzinpreise würden Gewinner und Verlierer bei den Verbraucherausgaben schaffen und könnten zu einer Verschiebung der Aktivitäten führen, aber die Ausgaben für andere Güter als Kraftstoffe seien in diesem Umfeld sehr widerstandsfähig. "In den letzten beiden Jahren und auch in der Phase von 2011 bis 2014 stiegen beispielsweise die Konsumausgaben ohne Energie parallel zum hohen Ölpreis an", so Grüner. Nicht nur auf der Verbraucherseite werde der Einfluss hoher Ölpreise tendenziell überschätzt, auch was die Kosten für die Erzeuger angehe: Öl habe im Dezember 2021 nur neun Prozent der Erzeugerpreise ausgemacht.



Zudem sei die Wirtschaft weniger energieabhängig als in den vergangenen Jahrzehnten. Steigende Kraftstoffkosten würden zwar auf die Stimmung drücken, aber der Anteil der Energie an den Verbraucherausgaben - die mehr als zwei Drittel des BIP ausmachen würden - beliefe sichim Januar 2022 nur auf vier Prozent.



Fazit



"Es ist notwendig, die Entwicklungen in Europa - dem entscheidenden Faktor für die Ölversorgung - kritisch zu beobachten", resümiere Grüner. "Der hohe Ölpreis sollte allerdings im Hinblick auf die Gesamtwirtschaft nicht überbewertet werden, denn der globale Bullenmarkt wird sich davon eher nicht nachhaltig beeindrucken lassen." (17.03.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf die tragischen Ereignisse in der Ukraine wurde der Ölpreis erheblich in die Höhe getrieben - und damit auch die Benzinpreise, so die Experen von Grüner Fisher Investments.In Deutschland sei der Tankstellenbesuch bei Literpreisen von deutlich über zwei Euro zur spürbaren Belastung für den Geldbeutel geworden. Laut Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, würden die längerfristigen Faktoren von Angebot und Nachfrage allerdings immer noch darauf hindeuten, dass sich die Preise eher früher als später stabilisieren sollten. Selbst wenn die Unsicherheit über die russische Ölversorgung die Märkte in Aufruhr versetze. "Einige Experten spekulieren darauf, dass die hohen Ölpreise die Wirtschaft sogar in eine Rezession stürzen werden", so Grüner.Öl diktiere die Richtung nicht