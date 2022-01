Jenseits des Atlantiks habe sich die trübe Stimmung der Marktteilnehmer an der Wall Street weiter fortgesetzt, wodurch erneut Gewinnmitnahmen auf der Tagesordnung gestanden seien. Auch die mehrheitlich positiven Daten der Berichtssaison hätten an diesem Umstand nichts ändern können. Die Aktienindices seien in einem volatilen Verlauf um die Nulllinie gependelt, ehe in der letzten halben Stunde noch einmal ein größerer Verkaufsdruck aufgekommen sei und die Indices klar in Richtung Süden abgeglitten seien. Schlussendlich habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sowie der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein Minus von 1,0% hinnehmen müssen, während die Tech-Titel des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Kursabschlag von 1,1% nur unwesentlich stärker zum Handkuss gekommen seien.



Auf den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise ihren steilen Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Rückenwind habe dem schwarzen Gold nach wie vor der unlängst erfolgte Drohnenangriff jemenitischer Huthi-Rebellen auf Abu Dhabi verliehen, wobei aber auch die Nervosität der Anleger durch die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine nicht ganz unbeteiligt sein dürften. Heute Morgen tendiere der Ölpreis im Vergleich zum Vortagesschlusskurs nur wenig verändert, wobei der Preis der Sorte Brent aktuell rund um USD 88,40 je Fass angesiedelt sei. Gold sowie andere Edelmetalle (Silber, Palladium, Platin etc.) seien im gestrigen Umfeld als "sicherer Hafen" durchaus gesucht gewesen und hätten teilweise deutliche Preissteigerungen verbuchen können. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold rund um USD 1.840. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe auch gestern wieder zur Schwäche geneigt und notiere aktuell rund um die Marke von USD 42.000.



Die asiatischen Märkte hätten sich heute Morgen von den schwachen Vorgaben der Wall Street nur wenig beeindruckt präsentiert: Während die chinesischen Aktien vor allem in Hongkong und in einem geringeren Ausmaß auch in Festland-China eine überraschende Zinssenkung gefeiert hätten, hätten in deren Windschatten auch die japanischen Aktien eine klare Erholungsbewegung vorweisen können.



Am heutigen Handelstag stünden auch wieder interessante Wirtschaftsdaten am Kalender: So würden in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philly Fed Index erwartet. (20.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die hohen Inflationszahlen und die somit bevorstehende US-Zinswende bleiben am Aktienmarkt weiterhin ein großes Thema, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wie schon tags zuvor hätten auch am gestrigen Handelstag die in diesem Zusammenhang steigenden Renditen an den Anleihemärkten die Stimmung belastet. Und dies sei nicht nur in den USA der Fall, wo die zehnjährigen Staatsanleihen bereits relativ knapp unter 2% rentieren würden. Nein, auch in Deutschland habe sich gestern die zehnjährige Anleiherendite erstmals seit Mai 2019 im Höchst von 0,025% kurz ins positive Terrain vorgewagt, ehe sie zu Börsenschluss wieder knapp unter die Nulllinie zurückgefallen sei.