Wien (www.aktiencheck.de) - Hoffnungen auf eine unmittelbar bevorstehende Stabilisierung des europäischen Industriesektors erhielten gestern einen Dämpfer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weiterhin vergleichsweise unbeeindruckt hätten sich hingegen die Service-PMIs gezeigt, die allesamt Anstiege hätten verzeichnen können. Während morgen der deutsche ifo-Index im Blickpunkt stehe, stünden heute datenseitig die USA mit Veröffentlichungen zum Immobilienmarkt sowie der Industrieproduktion im Fokus.Dass in Sachen Brexit auch nach einer wahrscheinlichen Ratifizierung des Austrittsabkommens mit fortdauernder Unsicherheit zu rechnen sei, hätten jüngste Medienberichte gezeigt. So beabsichtige Premier Johnson, eine Verlängerung der äußerst knapp bemessenen Übergangsfrist (Ende 2020), in der die zukünftigen Beziehungen zur EU geregelt werden müssten, per Gesetz auszuschließen. (17.12.2019/ac/a/m)