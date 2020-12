In den Wintermonaten dürften sich gute und schlechte Nachrichten tatsächlich noch abwechseln, bis sich im kommenden Jahr die Erkenntnis durchsetzen sollte, dass die Corona-Krise auch mithilfe der fortwährenden Unterstützung der Makropolitik nachhaltig überwunden werde. Für die Rohstoffe übersetzt bedeute dies die Aussicht auf moderate Preisanstiege unter zwischenzeitlichen Schwankungen.



Im Jahr 2021 sollte die Corona-Krise mithilfe der Impfstoffe überwunden werden. Die Weltwirtschaft werde sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen erholen. Es werde allerdings nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Der wieder anziehende Rohstoffverbrauch werde im Prognosezeitraum nicht zuletzt aufgrund ausreichend hoher Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden können. Daher würden die Analysten einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise erwarten.



Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit eine Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Dezember 2020) (04.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat in den vergangenen Wochen insbesondere die Preise von Energierohstoffen und Industriemetallen beflügelt, so die Analysten der DekaBank.Die Konjunkturperspektiven hätten sich aufgehellt. Zudem würden die jüngsten Konjunkturdaten zeigen, dass die wirtschaftlichen Bremsspuren der zweiten Corona-Welle trotz der deutlich höheren Infektionszahlen weitaus moderater sein würden als die der ersten Welle. Die gleichen Nachrichten hätten hingegen die Edelmetallpreise belastet. An der Stimmung der spekulativ orientierten Rohstoffteilnehmer könne allerdings keine zweite Krisenwelle abgelesen werden. Sie würden seit Überwindung der ersten Welle im Frühsommer kontinuierlich und mit immer mehr Überzeugung auf steigende Rohstoffpreise setzen. Ihre Positionierung könne in der Summe inzwischen als einseitig bezeichnet werden. Dies berge das Risiko von kurzfristigen Rohstoffpreisrückgängen, sollte die Stimmung unter den spekulativ orientieren Rohstoffteilnehmern kippen.