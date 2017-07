Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

201,94 Euro +1,39% (27.07.2017, 15:19)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 236,50 +1,31% (27.07.2017, 15:21, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(27.07.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ronald Epstein von BofA Merrill Lynch Research:Ronald Epstein, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) nunmehr zum Kauf.Nach über den Erwartungen ausgefallenen Quartalszahlen gehen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research davon aus, dass der Markt Boeing Co. im Hinblick auf die Cash-Generierung weiterhin Vertrauen schenken werde.Analyst Ronald Epstein lobt die Finanzierung der Pensionsverpflichtungen mittels Aktien, was Cash und Steuern spare.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und setzen das Kursziel von 225,00 auf 275,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:200,95 Euro +1,90% (27.07.2017, 15:01)