Kurzprofil Hill-Rom Holdings, Inc:



Hill-Rom Holdings, Incorporated (ISIN: US4314751029, WKN: A0NJH0, Ticker-Symbol: HB9, NYSE-Symbol: HRC) ist ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen. Hill-Rom arbeitet mit Gesundheitsdienstleistern in allen Versorgungsbereichen zusammen, indem es sich auf Lösungen für die Patientenversorgung konzentriert, die die klinischen und wirtschaftlichen Ergebnisse in fünf Kernbereichen verbessern: Förderung der Mobilität, Wundversorgung und -prävention, Patientenüberwachung und -diagnose sowie Effizienz und Gesundheit der Atemwege. Zu den Segmenten zählen Patient Support Systems, das Bettgestelle und Oberflächen und Mobilitätslösungen sowie klinische Workflow-Lösungen verkauft und vermietet, und Front Line Care, das Atemwegspflegeprodukte verkauft und vermietet und Vitalparameter, ophthalmologische und kardiale Diagnosegeräte zur Beurteilung, Diagnose, Behandlung und Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten und Leiden verkauft. (30.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hill Rom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Hill-Rom Holdings, Inc (ISIN: US4314751029, WKN: A0NJH0, Ticker-Symbol: HB9, NYSE-Symbol: HRC) unter die Lupe.In den USA bahne sich eine weitere Milliardenübernahme in der Medizintechnikbranche an. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern Baxter lasse beim Hersteller von Krankenbetten, OP-Tischen und Anbieter von Patientenüberwachungssystemen Hill-Rom nicht locker. Baxter wolle die Offerte auf 10 Mrd. USD erhöhen, nachdem im Juli ein etwas niedrigeres Gebot abgelehnt worden sei, habe das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.Die neue Angebot könnte sich dabei auf 150 USD je Aktie belaufen. Im Juli habe Baxter dem Bericht zufolge noch 144 USD geboten und sei damit bei Hill-Rom abgeblitzt gewesen. Mit dem neuen Gebot könnte Baxter Erfolg haben und eine Vereinbarung könnte noch im Laufe dieser Woche unterzeichnet werden. Die Gespräche könnten allerdings auch jederzeit noch scheitern, habe es in dem WSJ-Bericht geheißen. Die Aktie von Hill-Rom habe im Juli nach Berichten über das Interesse von Baxter deutlich zugelegt und halte sich seither auf hohem Niveau.Zuletzt hätten sie knapp 133 USD gekostet und damit rund 40% mehr als vor einem Jahr. Das Unternehmen komme damit auf einen Börsenwert von 8,7 Mrd. USD. Baxter werde derzeit mit knapp 37 Mrd. USD bewertet. Baxter habe nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg den WSJ-Bericht nicht kommentieren wollen. Bei Hill-Rom - zum Unternehmen gehöre auch der Medizintechnik-Spezialist Trumpf Medical - sei vorerst niemand zu erreichen gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link