(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze Highlight Event and Entertainment-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Highlight Event and Entertainment-Aktie:

30,60 CHF +0,66% (24.02.2020, 16:43)



ISIN Highlight Event and Entertainment-Aktie:

CH0003583256



WKN Highlight Event and Entertainment-Aktie:

896040



Ticker-Symbol Highlight Event and Entertainment-Aktie:

L60



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Highlight Event and Entertainment-Aktie:

HLEE



Kurzprofil Highlight Event and Entertainment AG:



Die Highlight Event and Entertainment AG - HLEE (vormals Escor Casinos & Entertainment SA) (ISIN: CH0003583256, WKN: 896040, Ticker-Symbol: L60, SIX Swiss Ex: HLEE) hat am 1. April 2012 sämtliche Aktien der am 6. Februar 2012 gegründeten Highlight Event AG mit Sitz in Luzern von der TEAM Holding AG erworben. Mit dem Erwerb der Highlight Event AG wurde ein weiterer Schritt zur strategischen Neuausrichtung in den Geschäftsbereich Event-Marketing vollzogen. Dies dank der bestehenden und im Rahmen der Gründung der Highlight Event AG auf diese übertragenen weltweiten Rechte zur TV- und Sponsorenvermarktung des Eurovision Song Contests sowie der Sommernachts- und Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. Nebst des Rechtetransfers an den Projekten konnten mit der Gründung der Highlight Event AG auch die bereits bisher mit der Vermarktung betrauten Mitarbeiter übernommen werden, so dass Kontinuität und spezialisiertes Know-how gesichert wurde.



Das Kerngeschäft der HLEE-Gruppengesellschaften ist die Positionierung und Entwicklung von Marken. Die HLEE hält eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an der Comosa AG. Die Comosa AG hat im Boxsport mit der Lancierung der "World Boxing Super Series" einen Meilenstein erreicht. In diesem weltweiten Turnier treten die besten Boxer in der jeweiligen Gewichtsklasse gegeneinander an und kämpfen um den Gewinn der "Muhammad Ali Trophy" kämpfen. (24.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Highlight Event and Entertainment-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) (ISIN: CH0003583256, WKN: 896040, Ticker-Symbol: L60, SIX Swiss Ex: HLEE) weiterhin zu kaufen.Ende letzter Woche habe Highlight Communications AG (HLC) vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 berichtet. Die Guidance für das Nettoergebnis von 20-22 Mio. CHF sei mit 25,2 Mio. CHF (2018: 18,4 Mio. CHF) deutlich übertroffen worden. Laut Unternehmen habe sowohl das Film-Segment als auch Sport- & Event-Marketing positiv dazu beitragen können. Damit habe HLC die Schätzungen des Analysten von 22,3 Mio. CHF übertroffen, da er zwar ebenfalls erwartet habe, dass die Guidance zu konservativ gewesen sei, aber nicht in dieser Höhe.Umsatzseitig jedoch habe HLC die eigene Guidance von 520-540 Mio. CHF nicht erreichen können, was an verschiedenen Gründen gelegen habe: i) Umgliederung von Umsätzen in Höhe von 22 Mio. CHF in sonstige betriebliche Erträge und ii) Währungseffekte in Höhe von 17 Mio. CHF. Exklusive dieser Effekte wäre der Umsatz bei ca. 526 Mio. CHF gelandet, was innerhalb der Guidance gewesen wäre. Silbe sei etwas optimistischer gewesen und habe einen Umsatz von 536 Mio. CHF erwartet. Da HLC ergebnisseitig besser als erwartet gewesen sei, schätze der Analyst, dass die fehlenden Umsätze nur niedrig-margig gewesen seien und somit vernachlässigt werden könnten. Alles in allen habe HLC mit diesen Zahlen zeigen können, dass sie weiter auf der Ergebnis-Seite zulegen könne.Auswirkungen auf 2019e Schätzungen bei HLEE: Da die HLEE erst im April den Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen werde, passe Silbe dementsprechend nur die Zahlen der HLC-Gruppe an. Sein geschätzter Konzern-Umsatz für 2019e sinke dadurch auf 533 Mio. CHF (vorher: 582 Mio. CHF), auf Gesamtleistungs-Ebene sinke seine Schätzung nur von 738 Mio. CHF auf 709 Mio. CHF (17 Mio. CHF Währungseffekte und 10 Mio. CHF Differenz in den Schätzungen). Aufgrund des besser als erwarteten Nettoergebnisses, erhöhe der Analyst seine EBIT-Schätzung von 18,5 Mio. CHF auf 22,9 Mio. CHF. Das Nettoergebnis werde nun bei 3,7 Mio. CHF erwartet, vorher habe er eine Schätzung von 2,0 Mio. CHF gehabt.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung, da mit der positiven Überraschung von HLC das Aktien-Momentum sowohl von HLC als auch HLEE weiterlaufen sollte. Er belasse sein Kursziel bei 41,00 CHF/Aktie. (Analyse vom 24.02.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person