Kurzprofil Highlight Event and Entertainment AG:



Die Highlight Event and Entertainment AG - HLEE (vormals Escor Casinos & Entertainment SA) (ISIN: CH0003583256, WKN: 896040, Ticker-Symbol: L60, SIX Swiss Ex: HLEE) hat am 1. April 2012 sämtliche Aktien der am 6. Februar 2012 gegründeten Highlight Event AG mit Sitz in Luzern von der TEAM Holding AG erworben. Mit dem Erwerb der Highlight Event AG wurde ein weiterer Schritt zur strategischen Neuausrichtung in den Geschäftsbereich Event-Marketing vollzogen. Dies dank der bestehenden und im Rahmen der Gründung der Highlight Event AG auf diese übertragenen weltweiten Rechte zur TV- und Sponsorenvermarktung des Eurovision Song Contests sowie der Sommernachts- und Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. Nebst des Rechtetransfers an den Projekten konnten mit der Gründung der Highlight Event AG auch die bereits bisher mit der Vermarktung betrauten Mitarbeiter übernommen werden, so dass Kontinuität und spezialisiertes Know-how gesichert wurde.



Das Kerngeschäft der HLEE-Gruppengesellschaften ist die Positionierung und Entwicklung von Marken. Die HLEE hält eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an der Comosa AG. Die Comosa AG hat im Boxsport mit der Lancierung der "World Boxing Super Series" einen Meilenstein erreicht. In diesem weltweiten Turnier treten die besten Boxer in der jeweiligen Gewichtsklasse gegeneinander an und kämpfen um den Gewinn der "Muhammad Ali Trophy" kämpfen. (22.01.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Highlight Event and Entertainment-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert seine Coverage zur Aktie der Highlight Event and Entertainment AG (ISIN: CH0003583256, WKN: 896040, Ticker-Symbol: L60, SIX Swiss Ex: HLEE) mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von 32,00 CHF (EUR/CHF 1,08: 29,60 Euro) je Aktie.Dies basiere auf seiner DCF-Bewertung (32,84 CHF). Seine Peer Group-Bewertung ergebe einen fairen Wert von 32,83 CHF je Aktie. Seine SOTP-Bewertung zeige einen fairen Wert von 32,43 CHF an.In 2018 habe sich der Konzernumsatz von 137,9 Mio. CHF auf 564,1 Mio. CHF erhöht. Der deutliche Anstieg basiere auf der erstmaligen durchgängigen Konsolidierung der Highlight Communications (HLC), während sie in 2017 nur drei Monate vollkonsolidiert worden sei. Sport 1 Medien (EV4, umbenannt von Constantin Medien) sei ab Q2 18 ebenfalls vollkonsolidiert worden. Das Konzern-EBIT in 2018 habe bei -0,5 Mio. CHF gelegen, was unter dem Vorjahreswert von 10,8 Mio. CHF gelegen habe. Das Konzernergebnis habe demnach -14,5 Mio. CHF betragen, nach +0,6 Mio. CHF in 2017. Die Gründe für den Rückgang seien zum einen das niedrigere EBIT als auch höhere Finanzierungskosten.Schätzungen für 2019e: Während HLC Umsätze in der Range von 520 bis 540 Mio. CHF erwartet würden bei einem Nettogewinn von 20 bis 22 Mio. CHF, plane Sport 1 Medien mit Umsätzen von 105 bis 125 Mio. Euro und einem Nettoergebnis von -3,0 Mio. Euro bis +0,5 Mio. Euro. Silbe plane für Highlight Communications AG mit einem Umsatz von 536,3 Mio. CHF und einem Nettogewinn von 22,3 Mio. CHF. Für EV4 schätze er einen Umsatz von ca. 105 Mio. Euro (110 Mio. CHF) und ein Nettoergebnis leicht negativ bei -0,9 Mio. Euro (-1,0 Mio. CHF). Auf HLEE-Ebene gehe Silbe daher insgesamt von Konzern-Umsätzen in Höhe von 581,9 Mio. CHF (+3,2% YoY) aus, mit einem EBIT in Höhe von +18,5 Mio. CHF (2018: -0,5 Mio. CHF). Das Konzernergebnis sehe er bei 2,0 Mio. CHF nach -14,5 Mio. CHF im Vorjahr.Vereinfachung der Konzernstruktur: Am 20.06.19 habe die HLC ein Delisting-Erwerbsangebot an die EV4 vorbereitet zu einem Kurs von 2,30 Euro/Aktie. Nach Vollzug des Angebots (Meldung am 02.09.19) sei die HLC im Besitz von 93,7% der EV4 Aktien gewesen. Silbe habe ausgerechnet, dass sich der faire Wert je Aktie nochmals um 1,02 CHF (+3,2%) erhöhe, wenn das Delisting von Sport 1 Medien vollzogen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person