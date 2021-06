Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

3,815 EUR -3,66% (30.06.2021, 16:24)



Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

38,73 NOK -5,07% (30.06.2021, 16:25)



ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

0QJ



Kurzprofil Hexagon Purus AS:



Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (30.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) unter die Lupe.Hexagon Purus habe Anfang der Woche bekannt gegeben, dass mit einem neuen Geschäftsbereich die Bemühungen im maritimen Sektor verstärkt würden. Gleichzeitig sei der Spezialist für Hochdruckbehälter als Anteilseigner von Norwegian Hydrogen indirekt an HYON beteiligt. Das Joint Venture arbeite ebenfalls an maritimen Wasserstofflösungen.Das norwegische Unternehmen beabsichtige, seine emissionsfreie Wasserstofftechnologie in die maritime Industrie zu bringen. Obwohl das Unternehmen globale Ambitionen habe, werde der Hexagon Purus Maritime genannte Geschäftsbereich seinen Schwerpunkt auf Norwegen legen. Das Land verfüge über eine der stärksten maritimen Technologie-Industrien der Welt.Die Expansion erfolge aufgrund der wachsenden nationalen Nachfrage nach emissionsfreien Schiffen entlang der norwegischen Küste. Zudem treibe der Start der norwegischen Wasserstoff-Roadmap in diesem Monat das Wachstum an. Die norwegische Regierung habe sich verpflichtet, Wasserstoff-Hubs im Land zu errichten und den Bau von emissionsfreien Schiffen zu unterstützen.Das Wasserstoffspeicher- und verteilungsgeschäft von Hexagon Purus sei gut positioniert, um die Energiewende im norwegischen maritimen Sektor zu unterstützen. Dadurch könnte sich das Unternehmen im aufstrebenden maritimen Wasserstoffmarkt etablieren. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link