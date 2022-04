Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,956 EUR +2,86% (21.04.2022, 127:02)



Euronext Oslo-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

38,08 NOK +3,76% (21.04.2022, 11:49)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Euronext Oslo-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

HEX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (21.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) weiterhin eine spannende Depotbeimischung.Verflüssigtes Erdgas (LNG) könnte eine Zwischenlösung sein, um die Energieabhängigkeit von Russland möglichst schnell zu reduzieren. In diesem aussichtsreichen Markt wolle nun auch Hexagon Composites Fuß fassen. Der norwegische Spezialist für Hochdruckbehälter- und systeme erwerbe dafür eine Beteiligung an einem österreichischen Unternehmen.Im Konkreten handle es sich um die Cryoshelter GmbH, die sich auf die Entwicklung von kryogenen Tanktechnologien für LNG und flüssigen Wasserstoff spezialisiert habe. Hexagon Composites erwerbe 40 Prozent am LNG-Business, die Tochtergesellschaft Hexagon Purus sichere sich indes 40 Prozent am Wasserstoff-Geschäft der Österreicher."Cryoshelter verfügt über eine potenziell bahnbrechende Technologie mit Wettbewerbsvorteilen im Vergleich zu den bestehenden technologischen Alternativen auf dem Markt", so Hexagon Composites-Chef, Jon Erik Engeset. "Unser Ziel ist es, die Kommerzialisierung und Industrialisierung dieser Technologie zu unterstützen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: