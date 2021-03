Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



5,26 EUR +3,54% (01.03.2021, 17:02)



52,95 NOK +0,67% (01.03.2021, 16:28)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Um den norwegischen Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen, Hexagon Composites, sei es zuletzt ziemlich ruhig gewesen. Das Papier sei im Rahmen des branchenweiten Abverkaufs bei "grünen" Werten ziemlich unter Druck gekommen. Am Montag könne das Unternehmen mit einem Auftrag eines Logistik-Großkunden bei den Anlegern punkten.Hexagon Agility, ein Geschäftsbereich von Hexagon Composites, habe im Juni 2020 einen Rahmenvertrag mit einem globalen Logistikkunden unterzeichnet. Dabei gehe es um die Lieferung von komprimierten Erdgas-(CNG)-Kraftstoffsystemen für Lastkraftwagen. Der jetzt verkündete Auftrag von dem nicht namentlich genannten Käufer habe einen geschätzten Gesamtwert von 6,8 Millionen Dollar.Als kohlenstoffarmer Kraftstoff könne CNG zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Diesel sorgen. Bei der Verwendung von erneuerbarem Erdgas seien es sogar um die 90 Prozent.Mutige Anleger mit Weitblick nutzen die Korrektur bei dem interessanten Wert zum Einstieg, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 4,20 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link