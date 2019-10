Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (18.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Nächste Order für die Hexagon Composites-Einheit Agility Fuel Solutions: CaetanoBus habe die Norweger zur Lieferung von zwei Kraftstoffspeicher-Systemen für einen neuen Wasserstoffbus beauftragt. Zu den Investoren des portugiesischen Busherstellers gehöre ein alter Bekannter.Der japanische Mischkonzern Mitsui gehöre zu den Anteilseignern von CaetanoBus und sei zudem der größte Aktionär von Hexagon Composites. Vor Kurzem habe Mitsui mit dem Einstieg bei der Bahn-Tochter CleverShuttle für Schlagzeilen gesorgt. Das "Handelsblatt" habe berichtet.CaetanoBus werde den neuen Wasserstoffbus auf der diesjährigen Busworld in Brüssel (vom 18. bis 23 Oktober) präsentieren. Die Portugiesen würden das Modell auf den Namen "H2.City Gold" taufen. Dieser solle das Portfolio an sauberen Bussen ergänzen. CaetanoBus setze bei diesem Modell auf die Brennstoffzellen-Technologie von Toyota - und nun auf Speichersysteme von der Hexagon-Gruppe.Schwache Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Hexagon Composites-Aktie unter Druck gesetzt. Ob es im dritten Quartal besser gelaufen sei, werde sich mit der Zahlenvorlage am 30. Oktober zeigen. Zuletzt habe das norwegische Unternehmen wieder mit einem verbesserten Newsflow überzeugt. Im heutigen Handel könne die Aktie nur moderat vom Auftrag profitieren, die Papiere würden knapp ein Prozent zulegen.Neueinsteiger warten den Ausbruch aus dem Abwärtstrend ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2019)