Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

5,185 EUR -3,45% (11.12.2020, 10:10)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

56,05 NOK -2,01% (10.12.2020)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (11.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Hexagon Purus werde mit hoher Wahrscheinlichkeit wie geplant am Montag (14. Dezember) den ersten Handelstag an der Osloer Börse bestreiten. Oslo Børs habe dem Unternehmen die entsprechende Handelszulassung erteilt. Inzwischen seien auch die Wertpapierkennnummer und die ISIN der neuen, norwegischen Aktie bekannt.In der jüngsten Mitteilung heiße es, dass Oslo Børs beschlossen habe, Hexagon Purus zum Handel zuzulassen. Der erste Handelstag an der Euronext Growth werde voraussichtlich am 14. Dezember 2020 sein.Inzwischen sei auch die Wertpapierkennnummer (WKN) bekannt, unter der Hexagon Purus handelbar sein werde. Sie lautet A2QKGG. (ISIN: NO0010904923). Als Ausgleich würden Hexagon Composites-Aktionäre Anteile an Hexagon Purus ins Depot eingebucht erhalten (Anleger hätten die Aktie bis zum 04. Dezember im Depot haben müssen). Mit einem entsprechenden Abschlag sei die Aktie der Muttergesellschaft bereits am Montag gehandelt worden.Die Hexagon Composites-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke. Was Hexagon Purus betreffe, werde "Der Aktionär" in der kommenden Woche eine Einschätzung treffen. (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link