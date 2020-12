Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (14.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Das Listing der Hexagon Composites-Tochter Hexagon Purus sei erfolgreich über die Bühne gegangen. Die ersten Kurse an der Osloer Börse lägen deutlich über dem Ausgabepreis von 27,30 Norwegische Kronen (2,58 Euro). Ganz zur Freude der Muttergesellschaft, die auch nach der Abspaltung die Mehrheit kontrollieren werde.Die Aktie von Hexagon Purus notiere in den ersten Minuten des Handels rund 35 Prozent über dem Ausgabepreis der neuen Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen des Listings ausgegeben habe.Fortan werde Hexagon Purus unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2QKGG und der ISIN: NO0010904923 handelbar sein. In den kommenden Tagen sollten alle Hexagon Composites-Altaktionäre ihre Purus-Anteile ins Depot eingebucht bekommen. In Kürze dürfte dann auch der Handel an deutschen Börsen respektive Handelsplätzen möglich sein."Der Aktionär" bleibt für Hexagon Composites und die neu gelistete Tochter Hexagon Purus langfristig klar optimistisch gestimmt. Die beiden Gesellschaften befinden sich in einer hervorragenden Position, um vom Wandel hin zu saubereren Antriebsformen und der sektorübergreifenden Dekarbonisierung überproportional zu profitieren, so Michel Doepke. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link