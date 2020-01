Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Ein herber Dämpfer für Hexagon Composites: Der Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen müsse die Stornierung eines Großauftrages im zukunftsträchtigen Wasserstoff-Sektor verkraften. An der Börse würden Anleger die Aktie massiv abstrafen. Doch sei dieser Kurseinbruch in dieser Größenordnung gerechtfertigt?Ein Kunde aus dem Automotive-Bereich habe den Auftrag zur Entwicklung und Serienproduktion von Wasserstofftanks zurückgezogen. Den Auftragsgegenwert habe Hexagon Composites auf 120 bis 150 Millionen Dollar verteilt über sieben Jahre beziffert. Rund 20 Millionen Dollar pro Jahr würden den Norwegern damit auf der Umsatzseite fehlen. Im Jahr 2019 sei bereits ein ähnlicher Auftrag verschoben worden.Im Wasserstoff-Segment könnte sich in den kommenden Jahren ein Milliardenmarkt für Hexagon Composites öffnen. Die Stornierung des Auftrages wiege schwer, doch die Norweger möchten nun die Ressourcen freisetzen und andere Möglichkeiten im dynamischen Wasserstoffmarkt nutzen.An der positiven Einschätzung zu Hexagon Composites hat sich nichts geändert - im Gegenteil: Mutige Langfrist-Anleger nutzen diesen Rückschlag zum Auf- beziehungsweise Ausbau der Position, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 2,90 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link